23 января 2025

Одна из стран захотела вернуть медали Олимпиады-2024 из-за брака

Азербайджан обратился в МОК по поводу бракованных медалей Игр-2024 в Париже
© Служба новостей «URA.RU»
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Азербайджан остался недоволен качеством медалей, полученных на ОИ-2024
Азербайджан остался недоволен качеством медалей, полученных на ОИ-2024 Фото:
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Олимпиада-2024

Национальный олимпийский комитет Азербайджана отправил обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу бракованных медалей. Страна потребовала возврат или замену их на новые.

«Как результат этого расследования НОК направил официальное обращение в [МОК]. После получения ответа будут предприняты очередные шаги по возврату медалей или их замене на новые», — говорится в обращении. Оно опубликовано на официальном сайте комитета Азербайджана.

Ранее российских спортсменов исключили из медальной таблицы на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщил директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью МОК Кристиан Кло и подчеркнул, что полученные награды не будут учитывать в общем зачете на Олимпиаде.

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Национальный олимпийский комитет Азербайджана отправил обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу бракованных медалей. Страна потребовала возврат или замену их на новые. «Как результат этого расследования НОК направил официальное обращение в [МОК]. После получения ответа будут предприняты очередные шаги по возврату медалей или их замене на новые», — говорится в обращении. Оно опубликовано на официальном сайте комитета Азербайджана. Ранее российских спортсменов исключили из медальной таблицы на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщил директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью МОК Кристиан Кло и подчеркнул, что полученные награды не будут учитывать в общем зачете на Олимпиаде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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