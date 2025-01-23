Одна из стран захотела вернуть медали Олимпиады-2024 из-за брака

Национальный олимпийский комитет Азербайджана отправил обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу бракованных медалей. Страна потребовала возврат или замену их на новые.
«Как результат этого расследования НОК направил официальное обращение в [МОК]. После получения ответа будут предприняты очередные шаги по возврату медалей или их замене на новые», — говорится в обращении. Оно опубликовано на официальном сайте комитета Азербайджана.
Ранее российских спортсменов исключили из медальной таблицы на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщил директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью МОК Кристиан Кло и подчеркнул, что полученные награды не будут учитывать в общем зачете на Олимпиаде.
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