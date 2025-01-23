23 января 2025

Школьников ХМАО позвали на их первую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники ХМАО могут поработать помощниками делопроизводителя
Школьники ХМАО могут поработать помощниками делопроизводителя Фото:

Школьников Ханты-Мансийска зовут работать в трудовые отряды. Детей там нанимают круглогодично, а их рабочий день составляет всего 2-2,5 часа. Об этом сообщили в мэрии города.

«В Ханты-Мансийске идёт приём документов на временное трудоустройство несовершеннолетних в составе молодёжных трудовых отрядов. Формирование и работа отрядов проходит круглогодично в свободное от учёбы время, а также в период летних каникул… Продолжительность ежедневной работы составляет два с половиной часа, а в пятницу — два», — написано на сайте ведомства.

Школьникам предлагается работать пять дней в неделю на таких профессиях, как: уборщик, гардеробщик, помощник вожатого, помощник цветовода, дворник, помощник делопроизводителя и так далее. За каждым ребенком закрепляется руководитель.

Власти Нижневартовска изменили с 1 октября время комендантского часа для несовершеннолетних. Теперь школьникам нельзя находиться на улице и в общественных местах, например, в торговых центрах, без взрослых с 22:00 до 06:00.

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Школьников Ханты-Мансийска зовут работать в трудовые отряды. Детей там нанимают круглогодично, а их рабочий день составляет всего 2-2,5 часа. Об этом сообщили в мэрии города. «В Ханты-Мансийске идёт приём документов на временное трудоустройство несовершеннолетних в составе молодёжных трудовых отрядов. Формирование и работа отрядов проходит круглогодично в свободное от учёбы время, а также в период летних каникул… Продолжительность ежедневной работы составляет два с половиной часа, а в пятницу — два», — написано на сайте ведомства. Школьникам предлагается работать пять дней в неделю на таких профессиях, как: уборщик, гардеробщик, помощник вожатого, помощник цветовода, дворник, помощник делопроизводителя и так далее. За каждым ребенком закрепляется руководитель. Власти Нижневартовска изменили с 1 октября время комендантского часа для несовершеннолетних. Теперь школьникам нельзя находиться на улице и в общественных местах, например, в торговых центрах, без взрослых с 22:00 до 06:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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