Школьников ХМАО позвали на их первую работу

Школьников Ханты-Мансийска зовут работать в трудовые отряды. Детей там нанимают круглогодично, а их рабочий день составляет всего 2-2,5 часа. Об этом сообщили в мэрии города.
«В Ханты-Мансийске идёт приём документов на временное трудоустройство несовершеннолетних в составе молодёжных трудовых отрядов. Формирование и работа отрядов проходит круглогодично в свободное от учёбы время, а также в период летних каникул… Продолжительность ежедневной работы составляет два с половиной часа, а в пятницу — два», — написано на сайте ведомства.
Школьникам предлагается работать пять дней в неделю на таких профессиях, как: уборщик, гардеробщик, помощник вожатого, помощник цветовода, дворник, помощник делопроизводителя и так далее. За каждым ребенком закрепляется руководитель.
Власти Нижневартовска изменили с 1 октября время комендантского часа для несовершеннолетних. Теперь школьникам нельзя находиться на улице и в общественных местах, например, в торговых центрах, без взрослых с 22:00 до 06:00.
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