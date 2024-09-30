Власти Нижневартовска изменили комендантский час для школьников

Власти Нижневартовска изменили с 1 октября время комендантского часа для несовершеннолетних. Теперь школьникам нельзя находиться на улице без взрослых с 22:00 до 6:00.
«Детям и подросткам запрещено находиться без сопровождения взрослых в период с 22:00 до 6:00 в общественных местах (на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном автотранспорте, магазинах)», — говорится в telegram-канале администрации города. Летом школьники могли гулять на улице одни на час дольше.
Наказать за нарушение комендантского часа могут родителей. По административной статье грозит предупреждение или штраф. Также со взрослыми могут начать вести профилактическую работу.
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