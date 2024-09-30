30 сентября 2024

Власти Нижневартовска изменили комендантский час для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьникам нельзя находиться на улице без взрослых с 22:00 до 6:00
Школьникам нельзя находиться на улице без взрослых с 22:00 до 6:00 Фото:

Власти Нижневартовска изменили с 1 октября время комендантского часа для несовершеннолетних. Теперь школьникам нельзя находиться на улице без взрослых с 22:00 до 6:00.

«Детям и подросткам запрещено находиться без сопровождения взрослых в период с 22:00 до 6:00 в общественных местах (на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном автотранспорте, магазинах)», — говорится в telegram-канале администрации города. Летом школьники могли гулять на улице одни на час дольше.

Наказать за нарушение комендантского часа могут родителей. По административной статье грозит предупреждение или штраф. Также со взрослыми могут начать вести профилактическую работу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Нижневартовска изменили с 1 октября время комендантского часа для несовершеннолетних. Теперь школьникам нельзя находиться на улице без взрослых с 22:00 до 6:00. «Детям и подросткам запрещено находиться без сопровождения взрослых в период с 22:00 до 6:00 в общественных местах (на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном автотранспорте, магазинах)», — говорится в telegram-канале администрации города. Летом школьники могли гулять на улице одни на час дольше. Наказать за нарушение комендантского часа могут родителей. По административной статье грозит предупреждение или штраф. Также со взрослыми могут начать вести профилактическую работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...