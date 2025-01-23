23 января 2025

Бизнес-партнер экс-мэра Сургута получил статусную должность

Директор компании экс-главы Сургута Филатова Ходжаев стал вице-мэром Радужного
© Служба новостей «URA.RU»
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Гендиректор компании экс-мэра Сургута Филатова получил пост замглавы Радужного
Гендиректор компании экс-мэра Сургута Филатова получил пост замглавы Радужного Фото:

Бизнес-партнер экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова стал вице-мэром. Новому заму главы Радужного Валерию Ходжаеву пришлось для этого уволиться с поста гендиректора ООО «ЮЖК», единственным учредителем которого, согласно данным СБИС, выступает бывший сургутский градоначальник. Информация о назначении размещена на сайте администрации Радужного.

«Ходжаев Валерий Кутбидинович. Заместитель главы города», — указано на сайте мэрии.

Однако компания ЮЖК осталась в руках сторонников Филатова — ее возглавил экс-директор якорного перевозчика Сургута СПОПАТ Кирилл Киселев, который ранее был директором депгорхоза и советником главы города.

Ранее URA.RU писало о том, что другой бизнес-партнер Филатова, Олег Кривовязюк, возглавлявший компанию, учредителем которой выступал сын бывшего сургутского градоначальника, купил трехэтажное здание по цене однокомнатной квартиры.  В 2022 году, когда Филатов еще был мэром, актив подведомственного учреждения администрации — СГМУП «ДорРемТех» — был продан с молотка за 3,8 миллиона рублей.

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Бизнес-партнер экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова стал вице-мэром. Новому заму главы Радужного Валерию Ходжаеву пришлось для этого уволиться с поста гендиректора ООО «ЮЖК», единственным учредителем которого, согласно данным СБИС, выступает бывший сургутский градоначальник. Информация о назначении размещена на сайте администрации Радужного. «Ходжаев Валерий Кутбидинович. Заместитель главы города», — указано на сайте мэрии. Однако компания ЮЖК осталась в руках сторонников Филатова — ее возглавил экс-директор якорного перевозчика Сургута СПОПАТ Кирилл Киселев, который ранее был директором депгорхоза и советником главы города. Ранее URA.RU писало о том, что другой бизнес-партнер Филатова, Олег Кривовязюк, возглавлявший компанию, учредителем которой выступал сын бывшего сургутского градоначальника, купил трехэтажное здание по цене однокомнатной квартиры.  В 2022 году, когда Филатов еще был мэром, актив подведомственного учреждения администрации — СГМУП «ДорРемТех» — был продан с молотка за 3,8 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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