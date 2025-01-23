Бизнес-партнер экс-мэра Сургута получил статусную должность

Бизнес-партнер экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова стал вице-мэром. Новому заму главы Радужного Валерию Ходжаеву пришлось для этого уволиться с поста гендиректора ООО «ЮЖК», единственным учредителем которого, согласно данным СБИС, выступает бывший сургутский градоначальник. Информация о назначении размещена на сайте администрации Радужного.
«Ходжаев Валерий Кутбидинович. Заместитель главы города», — указано на сайте мэрии.
Однако компания ЮЖК осталась в руках сторонников Филатова — ее возглавил экс-директор якорного перевозчика Сургута СПОПАТ Кирилл Киселев, который ранее был директором депгорхоза и советником главы города.
Ранее URA.RU писало о том, что другой бизнес-партнер Филатова, Олег Кривовязюк, возглавлявший компанию, учредителем которой выступал сын бывшего сургутского градоначальника, купил трехэтажное здание по цене однокомнатной квартиры. В 2022 году, когда Филатов еще был мэром, актив подведомственного учреждения администрации — СГМУП «ДорРемТех» — был продан с молотка за 3,8 миллиона рублей.
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