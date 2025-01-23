23 января 2025

Собянин: Москва была атакована беспилотниками, обломки упали на землю

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Об атаке БПЛА на столицу России сообщил мэр Собянин
Об атаке БПЛА на столицу России сообщил мэр Собянин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО Минобороны РФ сбили несколько беспилотников, атаковавших Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин и отметил, что воздушные цели были поражены в Коломне и Раменском городском округе. На местах падения обломков разрушений и пострадавших нет.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин в telegram-канале. Он ответил, что экстренные службы привлечены к работе.

Этой же ночью ВСУ атаковали Рязань с помощью беспилотников. Об этом сообщили местные жители и губернатор региона Павел Малков. По информации telegram-канала Shot, в результате падения обломков в Рязани загорелся дом. Официального подтверждения пожара не было.

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Силы ПВО Минобороны РФ сбили несколько беспилотников, атаковавших Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин и отметил, что воздушные цели были поражены в Коломне и Раменском городском округе. На местах падения обломков разрушений и пострадавших нет. «Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин в telegram-канале. Он ответил, что экстренные службы привлечены к работе. Этой же ночью ВСУ атаковали Рязань с помощью беспилотников. Об этом сообщили местные жители и губернатор региона Павел Малков. По информации telegram-канала Shot, в результате падения обломков в Рязани загорелся дом. Официального подтверждения пожара не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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