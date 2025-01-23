В результате падения обломков беспилотника в Рязани загорелся дом. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев и опубликовал видео.
«В результате падения обломков одного из беспилотников в Рязани загорелся частный дом. Предварительно, для атаки региона ВСУ использовали БПЛА типа „Лютый“», — говорится в посте.
URA.RU направило запрос в МЧС Рязанской области по теме публикации. Ответ ожидается.
Жители Рязани ранее сообщили о взрывах, грохочущих над городом. По неофициальной информации, это украинские беспилотники пытались атаковать местный нефтяной завод. Позднее губернатор региона Павел Малков подтвердил информацию о дронах, подчеркнув, что БПЛА уничтожены, а пострадавших нет.
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