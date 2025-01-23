23 января 2025

Shot: в Рязани загорелся дом после атаки дронов. Видео

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Огонь охватил дом после падения обломков БПЛА, пишет Shot
Огонь охватил дом после падения обломков БПЛА, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате падения обломков беспилотника в Рязани загорелся дом. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев и опубликовал видео.

«В результате падения обломков одного из беспилотников в Рязани загорелся частный дом. Предварительно, для атаки региона ВСУ использовали БПЛА типа „Лютый“», — говорится в посте.

URA.RU направило запрос в МЧС Рязанской области по теме публикации. Ответ ожидается.

Жители Рязани ранее сообщили о взрывах, грохочущих над городом. По неофициальной информации, это украинские беспилотники пытались атаковать местный нефтяной завод. Позднее губернатор региона Павел Малков подтвердил информацию о дронах, подчеркнув, что БПЛА уничтожены, а пострадавших нет.

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В результате падения обломков беспилотника в Рязани загорелся дом. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев и опубликовал видео. «В результате падения обломков одного из беспилотников в Рязани загорелся частный дом. Предварительно, для атаки региона ВСУ использовали БПЛА типа „Лютый“», — говорится в посте. URA.RU направило запрос в МЧС Рязанской области по теме публикации. Ответ ожидается. Жители Рязани ранее сообщили о взрывах, грохочущих над городом. По неофициальной информации, это украинские беспилотники пытались атаковать местный нефтяной завод. Позднее губернатор региона Павел Малков подтвердил информацию о дронах, подчеркнув, что БПЛА уничтожены, а пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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