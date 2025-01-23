23 января 2025

Семья экс-губернатора Юревича продолжит спор с Росимуществом за «Макфу»

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Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Мать челябинского экс-губернатора Михаила Юревича Наталья и сын Александр подали апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы в споре с Росимуществом за активы национализированной «Макфы». Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«Юревич Александр Михайлович, апелляционная жалоба. Юревич Наталья Евгеньевна, апелляционная жалоба», — указано в картотеке. Заявления пока не приняты к производству. Жалобы от других членов семьи и от самого Юревича еще не зарегистрированы.

Семьи бывшего губернатора Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова проиграли суд Росимуществу по делу о национализации «Макфы». Иск к Росимуществу подали сам Юревич, его сын Александр, а также родители Валерий и Наталья. Истцами также выступили дочь Белоусова Валерия Чигинцева и ее муж Максим Чигинцев. Причиной стал факт передачи активов холдинга в управление Россельхозбанку. По мнению адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы Юревича, это было сделано незаконно.

Центральный суд Челябинская ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры, обязав экс-владельцев национализированной «Макфы» выплатить государству без малого 20 млрд рублей. Арестованное имущество ответчиков покрывается от силы 2% от этой суммы, заявляет Трунов. 

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Мать челябинского экс-губернатора Михаила Юревича Наталья и сын Александр подали апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы в споре с Росимуществом за активы национализированной «Макфы». Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Юревич Александр Михайлович, апелляционная жалоба. Юревич Наталья Евгеньевна, апелляционная жалоба», — указано в картотеке. Заявления пока не приняты к производству. Жалобы от других членов семьи и от самого Юревича еще не зарегистрированы. Семьи бывшего губернатора Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова проиграли суд Росимуществу по делу о национализации «Макфы». Иск к Росимуществу подали сам Юревич, его сын Александр, а также родители Валерий и Наталья. Истцами также выступили дочь Белоусова Валерия Чигинцева и ее муж Максим Чигинцев. Причиной стал факт передачи активов холдинга в управление Россельхозбанку. По мнению адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы Юревича, это было сделано незаконно. Центральный суд Челябинская ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры, обязав экс-владельцев национализированной «Макфы» выплатить государству без малого 20 млрд рублей. Арестованное имущество ответчиков покрывается от силы 2% от этой суммы, заявляет Трунов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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