Вооруженные силы РФ начали наступление в Великой Новоселовке в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. Несколько часов назад стало известно, что российское командование поставило ультиматум бригаде ВСУ о сдаче в плен, когда та попала в котел, писали военкоры.
«Штурмовые группы ВС РФ развивают наступление в Великой Новоселке в ДНР», — заявили в российском военном ведомстве. Сообщение передает ТАСС.
Российские военкоры в ночь на 24 января писали, что в Великой Новоселовке попала в окружение 110-я бригада ВСУ. Ей был поставлен ультиматум о сдаче в плен. Те же источники сообщали, что украинские военные проигнорировали заявление и не стали оставлять позиции.
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