Армия России начала наступление после ультиматума попавшей в котел бригаде ВСУ. Видео

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Военные развивают наступление в Великой Новоселовке, сообщили в МО РФ
Военные развивают наступление в Великой Новоселовке, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ начали наступление в Великой Новоселовке в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. Несколько часов назад стало известно, что российское командование поставило ультиматум бригаде ВСУ о сдаче в плен, когда та попала в котел, писали военкоры. 

«Штурмовые группы ВС РФ развивают наступление в Великой Новоселке в ДНР», — заявили в российском военном ведомстве. Сообщение передает ТАСС. 

Российские военкоры в ночь на 24 января писали, что в Великой Новоселовке попала в окружение 110-я бригада ВСУ. Ей был поставлен ультиматум о сдаче в плен. Те же источники сообщали, что украинские военные проигнорировали заявление и не стали оставлять позиции. 

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Вооруженные силы РФ начали наступление в Великой Новоселовке в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. Несколько часов назад стало известно, что российское командование поставило ультиматум бригаде ВСУ о сдаче в плен, когда та попала в котел, писали военкоры.  «Штурмовые группы ВС РФ развивают наступление в Великой Новоселке в ДНР», — заявили в российском военном ведомстве. Сообщение передает ТАСС.  Российские военкоры в ночь на 24 января писали, что в Великой Новоселовке попала в окружение 110-я бригада ВСУ. Ей был поставлен ультиматум о сдаче в плен. Те же источники сообщали, что украинские военные проигнорировали заявление и не стали оставлять позиции. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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