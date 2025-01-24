Украина атаковала Россию более чем сотней беспилотников

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о массированной атаке украинских беспилотников на территорию России. В ночь на 24 января системы ПВО уничтожили 121 дрон противника.
«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. Из них 37 были уничтожены над территорией Брянской областью, 20 — над Рязанской, 17 — над Курской и Саратовской, семь — над Ростовской, шесть — над Московской и Белгородской, три — над Воронежской, два — над Тульской, Орловской и Липецкой, по одному — над Крымом и Москвой.
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