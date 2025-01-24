Ленобласть атаковали украинские беспилотники

Украинские беспилотники были замечены у поселка Оредеж в Ленинградской области. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко. Атакованная ВСУ территория также граничит и с Новгородской областью.
«В районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожено два вражеских беспилотника», — уточнил Дрозденко в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Украина периодически пытается совершать воздушные атаки по российским территориям при помощи дронов. Этой ночью Киев запустил около сотни БПЛА. Дроны были сбиты над Тульской, Рязанской, Московской, Брянской и Курской областях. Военкоры в ответ предложили устроить на Украине апокалипсис.
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