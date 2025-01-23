Глава Ямала Артюхов призвал жителей рассказать о своих героях

Истории о своих героях губернатор просит писать под его постом в соцсетях
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал жителей округа делиться историями о своих героях — это могут быть рассказы о первопроходцах, героях СВО и Великой Отечественной войны. Пост с призывом губернатор опубликовал в своих соцсетях.
«Таких историй у нас на Ямале тысячи. Делитесь ими в комментариях под этим постом. Возможно, именно ваш рассказ узнает весь Ямал», — сказано в telegram-канале губернатора.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов торжественно открыл Год героев на Ямале 23 января. Мероприятие прошло в арт-резиденции «Полярис» в Салехарде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!