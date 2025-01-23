23 января 2025

Глава Ямала Артюхов призвал жителей рассказать о своих героях

© Служба новостей «URA.RU»
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Истории о своих героях губернатор просит писать под его постом в соцсетях
Истории о своих героях губернатор просит писать под его постом в соцсетях Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал жителей округа делиться историями о своих героях — это могут быть рассказы о первопроходцах, героях СВО и Великой Отечественной войны. Пост с призывом губернатор опубликовал в своих соцсетях.

«Таких историй у нас на Ямале тысячи. Делитесь ими в комментариях под этим постом. Возможно, именно ваш рассказ узнает весь Ямал», — сказано в telegram-канале губернатора.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов торжественно открыл Год героев на Ямале 23 января. Мероприятие прошло в арт-резиденции «Полярис» в Салехарде.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал жителей округа делиться историями о своих героях — это могут быть рассказы о первопроходцах, героях СВО и Великой Отечественной войны. Пост с призывом губернатор опубликовал в своих соцсетях. «Таких историй у нас на Ямале тысячи. Делитесь ими в комментариях под этим постом. Возможно, именно ваш рассказ узнает весь Ямал», — сказано в telegram-канале губернатора. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов торжественно открыл Год героев на Ямале 23 января. Мероприятие прошло в арт-резиденции «Полярис» в Салехарде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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