Магнитные бури 25 января: прогноз от астрофизиков

25 января обещает стать сложным днем для людей с метеочувствительностью. URA.RU рассказывает, насколько сильные геомагнитные возмущения ожидаются и могут ли они привести к магнитной буре.
Геомагнитная активность в январе 2025 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук январь стал насыщенным с точки зрения геомагнитной активности. Ученые наблюдали всплески в течение 9 дней.
В течение двух дней — 1 и 4 января — фиксировали полноценные магнитные бури. Наиболее интенсивной была буря, произошедшая в первый день года. Ее оценили как очень сильную. В этот день Kp-индекс (с помощью него оценивают геомагнитную активность) достиг восьми баллов. До максимальных девяти оставалась всего одна единица.
В прошлый раз всплески геомагнитной активности фиксировали 20 января. Тогда они были не слишком серьезными и не достигли уровня магнитной бури. В период с 21 по 24 января магнитосфера оставалась спокойной.
Прогноз магнитных бурь на 25 января
В субботу, 25 января, по прогнозу астрофизиков, ситуация принципиально изменится. Ученые считают, что шансы на то, что магнитосфера останется спокойной, нулевые. С вероятностью 35% в этот день зафиксируют геомагнитные возмущения, а с вероятностью 65% — магнитную бурю.
Согласно прогнозу, возмущения в магнитосфере начнутся уже после полуночи. Под утро выдастся небольшая передышка, а затем всплески продолжатся до обеда. Астрофизики считают, что максимальное значение Kp-индекса установится на уровне чуть более пяти баллов — при таких показателях происходящее оценивают как слабую магнитную бурю.
Ждать ли сюрпризов от космической погоды в конце января
Судя по прогнозу астрофизиков, начиная с 26 января и до конца месяца геомагнитная активность, в целом, будет в норме. Всплесков, которые могут сказаться на самочувствии людей, не ожидается. Единственное повышение активности, о котором известно на данный момент, должно произойти ночью 26 января, но его сила не будет дотягивать до уровня магнитной бури.
Как сказываются на здоровье магнитные бури и как ослабить это влияние
Возмущения в магнитосфере не проходят бесследно. Они оказывают влияние на здоровье людей, а иногда и на работу радиосвязи. Организмы людей чувствительны к перепадам метеорологических условий, которые, в том числе, вызывают и магнитные бури.
Как правило, недомогания в период магнитных бурь испытывают пациенты, которые сложно адаптируются к переменам в окружающей среде. Это могут быть люди преклонного возраста, подростки, испытывающие гормональную перестройку, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями.
Самые распространенные жалобы: головная боль, головокружения, слабость, снижение работоспособности, боли в суставах, повышение либо, наоборот, понижение артериального давления, а также обострения хронических болезней. Если человек уже столкнулся с неприятными симптомами, медики рекомендуют ему больше отдыхать, хорошо высыпаться, находить время для прогулок. В периоды между бурями эффективно вести здоровый образ жизни (заниматься спортом, соблюдать режим, отказаться от вредных привычек, нормализовать питание) — это снижает вероятность наступления и выраженность проблем.
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