В Катав-Ивановском районе депутаты хотят увольнять глав за плохую работу

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) депутаты собрания хотят отправлять глав в отставку за плохие результаты работы. Как следует из проекта решения, в уставе предлагается предусмотреть в качестве причины увольнения систематическое недостижение показателей эффективности.
«Пункт 2 статьи 40.2 [Устава] „Удаление главы муниципального района в отставку“ дополнить подпунктами следующего содержания. Подпункт 4.1 — приобретения им статуса иностранного агента, подпункт 4.2 — систематическое недостижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления», — отмечено в проекте решения, которым располагает URA.RU.
Также предполагается, что губернатор сможет выносить руководителю выговоры и предупреждения, если глава района плохо исполняет обязанности, переданные государством на местный уровень, или не делает этого вовсе. Если в течение месяца провинившийся не исправится, глава региона сможет его отрешить от должности. Как URA.RU объяснили в аппарате депутатского корпуса, приняв поправки, представительная власть района приведет нормативную базу в соответствие федеральным законам, как того потребовали в региональном правительстве.
Голосование за поправки состоялось накануне, 23 января. Принять изменения не удалось, поскольку для этого необходимо получить две трети голосов депутатов. Однако на заседании часть народных избранников, в основном работающих в бюджетных организациях, отсутствовала. Заседание проигнорировали глава Николай Шиманович и его заместители. При этом сам руководитель находится на больничном. В результате для принятия не хватило одного голоса: необходимо 11 голосов за принятие поправок, было 10.
В собрании Катав-Ивановском района сформировалась устойчивая оппозиция действующему руководителю Николаю Шимановичу. Депутаты недовольны тем, что системно не решаются коммунальные и социальные вопросы. На это обращал также внимание губернатор Алексей Текслер. В октябре 2023 года в ходе поездки в Катав-Ивановский район глава области отчитал Шимановича за срыв подготовки к отопительному сезону.
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