В Надыме встретили бойца СВО, который приехал в отпуск
В Надыме (ЯНАО) в торжественной обстановке встретили участника СВО, который приехал в отпуск. Об этом сообщал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
«Наш земляк приехал в отпуск. Дома его ждут общение с родными и близкими, отдых, физическое восстановление, которое даст бойцу Отпускной сертификат», — сообщил в своем telegram-канале мэр.
Ранее URA.RU рассказывало, что участник СВО Андрей Баранов приехал в Надым на время отпуска. В аэропорту его торжественно встретили волонтеры Победы Надымского профессионального колледжа, а также родственники и друзья.
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