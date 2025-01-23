23 января 2025

В ЯНАО торжественно встретили приехавшего в отпуск бойца. Видео

В Надыме торжественно встретили военнослужащего
© Служба новостей «URA.RU»
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В Надыме встретили бойца СВО, который приехал в отпуск
В Надыме встретили бойца СВО, который приехал в отпуск Фото:

В Надыме (ЯНАО) в торжественной обстановке встретили участника СВО, который приехал в отпуск. Об этом сообщал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

«Наш земляк приехал в отпуск. Дома его ждут общение с родными и близкими, отдых, физическое восстановление, которое даст бойцу Отпускной сертификат», — сообщил в своем telegram-канале мэр.

Ранее URA.RU рассказывало, что участник СВО Андрей Баранов приехал в Надым на время отпуска. В аэропорту его торжественно встретили волонтеры Победы Надымского профессионального колледжа, а также родственники и друзья.

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В Надыме (ЯНАО) в торжественной обстановке встретили участника СВО, который приехал в отпуск. Об этом сообщал глава Надымского района Дмитрий Жаромских. «Наш земляк приехал в отпуск. Дома его ждут общение с родными и близкими, отдых, физическое восстановление, которое даст бойцу Отпускной сертификат», — сообщил в своем telegram-канале мэр. Ранее URA.RU рассказывало, что участник СВО Андрей Баранов приехал в Надым на время отпуска. В аэропорту его торжественно встретили волонтеры Победы Надымского профессионального колледжа, а также родственники и друзья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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