Особая экономическая зона в Челябинской области будет застраиваться три года

25 января 2025 в 07:00 Размер текста - 17 +

Инфраструктуру новой ОЭЗ будут создавать до 2028 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В рамках создаваемой в Красноармейском районе (Челябинская область) особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ) появится свыше тысячи новых рабочих мест. До 2028 года правительство региона создаст здесь необходимую инфраструктуру. Бизнес начал присматриваться к возможностям, которые сулит новое образование. Его месторасположение выбирали так, чтобы зоны располагалась ближе к столице области. Промышленники рассказали URA.RU о других преимуществах проекта. Миллиардные перспективы За три года на создание инфраструктуры будущей ОЭЗ региональные власти потратят не менее 3,558 миллиардов рублей. Об этом свидетельствует проект постановления правительства РФ, подготовленный федеральным Минэкономразвития. Появятся инженерные, транспортные и социальные объекты. Со стороны частного бизнеса, заявил губернатор Алексей Текслер, удастся дополнительно привлечь более 20 млрд рублей инвестиций. Глава района Сергей Сергеев уточнил URA.RU, что под организацию промышленной площадки местные власти выделили порядка 500 га в Озерском сельском поселении. Приоритет будет отдан инновационным производствам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Место действия К выбору локации подошли ответственно. Район расположен на важных транспортных артериях. Пути соединяют Челябинскую, Курганскую и Свердловскую области. Площадка граничит с территорией международного аэропорта имени Курчатова. Близость к Челябинску, где проживает более 1,2 млн человек, обеспечит резидентам ОЭЗ логистические и кадровые преимущества. Дорога — инновациям В областном министерстве экономического развития рассказали URA.RU, что на территории ОЭЗ появятся современные, экологически чистые, высокотехнологичные предприятия, включая роботизированные производства. В настоящее время власти работают с потенциальными резидентами по подготовке и структурированию проектов, которые будут реализованы в ОЭЗ. Ожидается, что в течение ближайших десяти лет после запуска объекта налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят более 15 миллиардов рублей. Также повысится инвестиционная привлекательность Красноармейского района. Льготы для дела ОЭЗ создаст приток капитала, а малый и средний бизнес сможет получить доступ к высокотехнологичной инфраструктуре. Так считает председатель областного отделения «Опоры России», первый зампред комитета по экономической политике и предпринимательству регионального заксобрания Дмитрий Клеутин. Руководитель пояснил URA.RU, что льготные налоговые условия, установленные в ОЭЗ, помогут резидентам снизить затраты и направить сэкономленные средства на модернизацию и развитие новых технологий, на эти деньги можно будет расширить ассортимент продукции. Для подготовки квалифицированных кадров, считают эксперты, потребуется создать учебные центры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Учебный интерес Успех определяют кадры. Чтобы ОЭЗ показала эффективность, потребуется создание учебных центров и программ дуального обучения. Такой подход обеспечит постоянный поток квалифицированных специалистов, способных работать на высокотехнологичных производствах, считает коллега Клеутина по «Опоре России», глава комитета по организации Павел Золотов. Мысли резидентов Успех, сказал эксперт, будет зависеть от способности привлечь резидентов. Придется учитывать потенциальные риски, связанные с прогнозным характером экономических оценок и зависимостью от успешной реализации инфраструктурных проектов. Инвесторы, подчеркнул URA.RU Золотов, тщательно оценивают риски возможных финансовых потерь. Но расчеты играют и в пользу нового образования. Несколько резидентов «Сколково», работающих на площадке его представительства в Челябинске ITPark74, заинтересовались возможностями ОЭЗ. Как пояснила URA.RU руководитель инновационного развития IT-Park74 Алена Коломейская, это связано с налоговыми преференциями. В настоящий момент компании применяют льготу по налогу на прибыль и не платят его. Однако когда выручка превысит миллиард, преференция будет отменена. Участие в ОЭЗ также предполагает установление льготных ставок, что является хорошей возможностью для масштабирования. Золотов заявил, что наличие пяти подтвержденных резидентов, четыре из которых принадлежат Челябинскому кузнечно-прессовому заводу, свидетельствует о позитивном старте. Однако, добавил собеседник, количество резидентов пока невелико. Заинтересованность, считает Коломейская, увеличится с развитием инфраструктуры проекта, особенно инженерной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках создаваемой в Красноармейском районе (Челябинская область) особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ) появится свыше тысячи новых рабочих мест. До 2028 года правительство региона создаст здесь необходимую инфраструктуру. Бизнес начал присматриваться к возможностям, которые сулит новое образование. Его месторасположение выбирали так, чтобы зоны располагалась ближе к столице области. Промышленники рассказали URA.RU о других преимуществах проекта. За три года на создание инфраструктуры будущей ОЭЗ региональные власти потратят не менее 3,558 миллиардов рублей. Об этом свидетельствует проект постановления правительства РФ, подготовленный федеральным Минэкономразвития. Появятся инженерные, транспортные и социальные объекты. Со стороны частного бизнеса, заявил губернатор Алексей Текслер, удастся дополнительно привлечь более 20 млрд рублей инвестиций. Глава района Сергей Сергеев уточнил URA.RU, что под организацию промышленной площадки местные власти выделили порядка 500 га в Озерском сельском поселении. К выбору локации подошли ответственно. Район расположен на важных транспортных артериях. Пути соединяют Челябинскую, Курганскую и Свердловскую области. Площадка граничит с территорией международного аэропорта имени Курчатова. Близость к Челябинску, где проживает более 1,2 млн человек, обеспечит резидентам ОЭЗ логистические и кадровые преимущества. В областном министерстве экономического развития рассказали URA.RU, что на территории ОЭЗ появятся современные, экологически чистые, высокотехнологичные предприятия, включая роботизированные производства. В настоящее время власти работают с потенциальными резидентами по подготовке и структурированию проектов, которые будут реализованы в ОЭЗ. Ожидается, что в течение ближайших десяти лет после запуска объекта налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят более 15 миллиардов рублей. Также повысится инвестиционная привлекательность Красноармейского района. ОЭЗ создаст приток капитала, а малый и средний бизнес сможет получить доступ к высокотехнологичной инфраструктуре. Так считает председатель областного отделения «Опоры России», первый зампред комитета по экономической политике и предпринимательству регионального заксобрания Дмитрий Клеутин. Руководитель пояснил URA.RU, что льготные налоговые условия, установленные в ОЭЗ, помогут резидентам снизить затраты и направить сэкономленные средства на модернизацию и развитие новых технологий, на эти деньги можно будет расширить ассортимент продукции. Успех определяют кадры. Чтобы ОЭЗ показала эффективность, потребуется создание учебных центров и программ дуального обучения. Такой подход обеспечит постоянный поток квалифицированных специалистов, способных работать на высокотехнологичных производствах, считает коллега Клеутина по «Опоре России», глава комитета по организации Павел Золотов. Успех, сказал эксперт, будет зависеть от способности привлечь резидентов. Придется учитывать потенциальные риски, связанные с прогнозным характером экономических оценок и зависимостью от успешной реализации инфраструктурных проектов. Инвесторы, подчеркнул URA.RU Золотов, тщательно оценивают риски возможных финансовых потерь. Но расчеты играют и в пользу нового образования. Несколько резидентов «Сколково», работающих на площадке его представительства в Челябинске ITPark74, заинтересовались возможностями ОЭЗ. Как пояснила URA.RU руководитель инновационного развития IT-Park74 Алена Коломейская, это связано с налоговыми преференциями. В настоящий момент компании применяют льготу по налогу на прибыль и не платят его. Однако когда выручка превысит миллиард, преференция будет отменена. Участие в ОЭЗ также предполагает установление льготных ставок, что является хорошей возможностью для масштабирования. Золотов заявил, что наличие пяти подтвержденных резидентов, четыре из которых принадлежат Челябинскому кузнечно-прессовому заводу, свидетельствует о позитивном старте. Однако, добавил собеседник, количество резидентов пока невелико. Заинтересованность, считает Коломейская, увеличится с развитием инфраструктуры проекта, особенно инженерной.