Задержанному свердловскому экс-министру Смирнову грозит 15 лет колонии

24 января 2025 в 12:44 Размер текста - 17 +

Николай Смирнов был задержан 23 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Задержанному по подозрению в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему свердловскому министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сказал адвокат Андрей Ватагин (не представляет интересы Смирнова). «Согласно вменяемой статье УК РФ, максимально ему грозит до 15 лет лишения свободы. Но пока преждевременно говорить об этом. Для начала нужно доказать виновность в инкриминируемом деянии», — заявил Ватагин. О задержании Смирнова стало известно 23 января. По данным агентства, сейчас он находится в областном управлении СК и дает показания. По некоторым данным, экс-министр мог написать явку с повинной. Скоро ему изберут меру пресечения в суде Екатеринбурга. За ходом процесса URA.RU будет следить в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанному по подозрению в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему свердловскому министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сказал адвокат Андрей Ватагин (не представляет интересы Смирнова). «Согласно вменяемой статье УК РФ, максимально ему грозит до 15 лет лишения свободы. Но пока преждевременно говорить об этом. Для начала нужно доказать виновность в инкриминируемом деянии», — заявил Ватагин. О задержании Смирнова стало известно 23 января. По данным агентства, сейчас он находится в областном управлении СК и дает показания. По некоторым данным, экс-министр мог написать явку с повинной. Скоро ему изберут меру пресечения в суде Екатеринбурга. За ходом процесса URA.RU будет следить в режиме онлайн.