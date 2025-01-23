23 января 2025

Задержанному свердловскому экс-министру Смирнову грозит 15 лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в заксобрании с полпредом по нацпроектам. Екатеринбург, смирнов николай
Николай Смирнов был задержан 23 января Фото:
новость из сюжета
Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

Задержанному по подозрению в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему свердловскому министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сказал адвокат Андрей Ватагин (не представляет интересы Смирнова).

«Согласно вменяемой статье УК РФ, максимально ему грозит до 15 лет лишения свободы. Но пока преждевременно говорить об этом. Для начала нужно доказать виновность в инкриминируемом деянии», — заявил Ватагин.

О задержании Смирнова стало известно 23 января. По данным агентства, сейчас он находится в областном управлении СК и дает показания. По некоторым данным, экс-министр мог написать явку с повинной. Скоро ему изберут меру пресечения в суде Екатеринбурга. За ходом процесса URA.RU будет следить в режиме онлайн.

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Задержанному по подозрению в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему свердловскому министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сказал адвокат Андрей Ватагин (не представляет интересы Смирнова). «Согласно вменяемой статье УК РФ, максимально ему грозит до 15 лет лишения свободы. Но пока преждевременно говорить об этом. Для начала нужно доказать виновность в инкриминируемом деянии», — заявил Ватагин. О задержании Смирнова стало известно 23 января. По данным агентства, сейчас он находится в областном управлении СК и дает показания. По некоторым данным, экс-министр мог написать явку с повинной. Скоро ему изберут меру пресечения в суде Екатеринбурга. За ходом процесса URA.RU будет следить в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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