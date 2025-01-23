Сургутяне не торопятся покупать билеты на концерт эстрадного певца Ярослава Сумишевского. За три недели до концерта половина мест в зале пока остаются свободными.
«Количество свободных мест (в сумме): 413», — следует из данных, размещенных на сайте сервиса по продаже билетов. Сам зал рассчитан на более 850 мест. Аналогичная ситуация сложилась и в Нижневартовске.
При этом цены на билеты колеблются от 1 800 до 5 000 рублей, а самые бюджетные места расположены на балконе. Однако, судя по уже занятым местам, наиболее востребованными оказались партер и амфитеатр. Между тем представители концертной площадки в Сургуте, где выступит Сумишевский, запустили розыгрыш бесплатных билетов.
Ранее URA.RU сообщало о подорожании билетов на концерт поп-звезды Anna Asti в Сургуте. После Нового года билеты на танцпол выросли в цене с трех до пяти тысяч рублей.
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