23 января 2025

Концерт звезды эстрады в Сургуте оказался на грани фиаско. Скрин

Сургутяне не стали раскупать билеты на концерт Ярослава Сумишевского
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Ярослава Сумишевского может пройти в полупустом зале
Концерт Ярослава Сумишевского может пройти в полупустом зале Фото:

Сургутяне не торопятся покупать билеты на концерт эстрадного певца Ярослава Сумишевского. За три недели до концерта половина мест в зале пока остаются свободными.

«Количество свободных мест (в сумме): 413», — следует из данных, размещенных на сайте сервиса по продаже билетов. Сам зал рассчитан на более 850 мест. Аналогичная ситуация сложилась и в Нижневартовске.

При этом цены на билеты колеблются от 1 800 до 5 000 рублей, а самые бюджетные места расположены на балконе. Однако, судя по уже занятым местам, наиболее востребованными оказались партер и амфитеатр. Между тем представители концертной площадки в Сургуте, где выступит Сумишевский, запустили розыгрыш бесплатных билетов.

Ранее URA.RU сообщало о подорожании билетов на концерт поп-звезды Anna Asti в Сургуте. После Нового года билеты на танцпол выросли в цене с трех до пяти тысяч рублей.

Концерт Ярослава Сумишевского в Сургуте может пройти в полупустом зале
Концерт Ярослава Сумишевского в Сургуте может пройти в полупустом зале
Фото:

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Сургутяне не торопятся покупать билеты на концерт эстрадного певца Ярослава Сумишевского. За три недели до концерта половина мест в зале пока остаются свободными. «Количество свободных мест (в сумме): 413», — следует из данных, размещенных на сайте сервиса по продаже билетов. Сам зал рассчитан на более 850 мест. Аналогичная ситуация сложилась и в Нижневартовске. При этом цены на билеты колеблются от 1 800 до 5 000 рублей, а самые бюджетные места расположены на балконе. Однако, судя по уже занятым местам, наиболее востребованными оказались партер и амфитеатр. Между тем представители концертной площадки в Сургуте, где выступит Сумишевский, запустили розыгрыш бесплатных билетов. Ранее URA.RU сообщало о подорожании билетов на концерт поп-звезды Anna Asti в Сургуте. После Нового года билеты на танцпол выросли в цене с трех до пяти тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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