Билеты на концерт Asti в Сургуте подорожали в цене

На концерт поп-звезды Anna Asti в Сургуте (ХМАО) подорожали билеты. Цены на танцпол выросли на несколько тысяч рублей за пару месяцев до самого выступления.
«После Нового года билеты на танцпол подорожали с трех до пяти тысяч рублей. При этом сидячие места уже полностью заняты», — пожаловалась URA.RU сургутянка. Информация о стоимости билетов также размещена на официальном сайте артистки и на сайте «Яндекс Афиша».
На фоне ажиотажа в графике Asti появился дополнительный концерт в Сургуте. Билеты на него остаются без корректировки цен.
Еще одной поп-звездой, которую югорчане ждут больше всего, стал SHAMAN. Ярослав Дронов приедет в ХМАО с гастролями впервые. В честь этого Дворец искусств в Нижневартовске даже разыграл несколько бесплатных билетов среди местных жителей. Для участия в конкурсе вартовчанам предложили поделиться своими детскими фото с новогодних утренников.
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