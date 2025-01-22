22 января 2025

Билеты на концерт Asti в Сургуте подорожали в цене

© Служба новостей «URA.RU»
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Билеты на танцпол подорожали с трех до пяти тысяч рублей
Билеты на танцпол подорожали с трех до пяти тысяч рублей Фото:

На концерт поп-звезды Anna Asti в Сургуте (ХМАО) подорожали билеты. Цены на танцпол выросли на несколько тысяч рублей за пару месяцев до самого выступления.

«После Нового года билеты на танцпол подорожали с трех до пяти тысяч рублей. При этом сидячие места уже полностью заняты», — пожаловалась URA.RU сургутянка. Информация о стоимости билетов также размещена на официальном сайте артистки и на сайте «Яндекс Афиша».

На фоне ажиотажа в графике Asti появился дополнительный концерт в Сургуте. Билеты на него остаются без корректировки цен.

Еще одной поп-звездой, которую югорчане ждут больше всего, стал SHAMAN. Ярослав Дронов приедет в ХМАО с гастролями впервые. В честь этого Дворец искусств в Нижневартовске даже разыграл несколько бесплатных билетов среди местных жителей. Для участия в конкурсе вартовчанам предложили поделиться своими детскими фото с новогодних утренников.

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На концерт поп-звезды Anna Asti в Сургуте (ХМАО) подорожали билеты. Цены на танцпол выросли на несколько тысяч рублей за пару месяцев до самого выступления. «После Нового года билеты на танцпол подорожали с трех до пяти тысяч рублей. При этом сидячие места уже полностью заняты», — пожаловалась URA.RU сургутянка. Информация о стоимости билетов также размещена на официальном сайте артистки и на сайте «Яндекс Афиша». На фоне ажиотажа в графике Asti появился дополнительный концерт в Сургуте. Билеты на него остаются без корректировки цен. Еще одной поп-звездой, которую югорчане ждут больше всего, стал SHAMAN. Ярослав Дронов приедет в ХМАО с гастролями впервые. В честь этого Дворец искусств в Нижневартовске даже разыграл несколько бесплатных билетов среди местных жителей. Для участия в конкурсе вартовчанам предложили поделиться своими детскими фото с новогодних утренников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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