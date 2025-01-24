На фоне снижения интереса к новостройкам застройщики Кургана заманивают жителей ХМАО и ЯНАО

Курганцы из-за баснословного роста процентных ставок на ипотеку до 23-25% перестали массово покупать квартиры в новостройках. В связи с этим застройщики продумали акции, чтобы заманить в Курган жителей ХМАО и ЯНАО. Какие еще скидки и бонусы обещаны покупателям — в материале URA.RU.
«Оплата переезда. Застройщик оплачивает переезд жителям ХМАО и ЯНАО», — говорится в объявлении компании «Партнер», которая строит дома в Кургане.
Компания «Кристалл» предоставляет покупателям возможность воспользоваться скидками на квартиры до 12% и получить беспроцентную рассрочку до 31 января 2025 года. Кроме того, до 6 декабря 2026 года покупатели могут вернуть до 500 000 рублей при покупке квартиры.
«Партнер Строй» предлагает семейные квартиры с выгодой до 600 000 рублей, а также рассрочку с первоначальным взносом всего 10%. СЗ «ГРАД» и группа компаний «Геометрия» предоставляют возможность обмена старой квартиры на новую, даже если первая находится в ипотеке.
В 2024 году в Курганской области наблюдался значительный рост цен на жилье, что привело к увеличению стоимости квартир почти до четырех миллионов рублей. Это увеличение спроса и инвестиций в инфраструктуру региона сопровождалось повышением процентных ставок по ипотеке, достигших 23-25%, что существенно усложнило условия для покупателей жилой недвижимости.
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