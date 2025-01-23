Школьников в Челябинской области перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

24 января 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

Ребят из двух школ в Челябинской области перевели на дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Красноармейском районе Челябинской области учащихся двух школ перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Об этом сообщила Елена Демьяненко, заместитель начальника управления образования района. «В школе № 1 села Миасского на дистанционное обучение переведены три класса, а в школе поселка Петровского — один», — сообщила Демьяненко, пишет газета «Маяк» Красноармейского района. Детей перевели на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ. В Челябинской областной детской клинической больнице ранее был введен масочный режим из-за ОРВИ. С 24 января пациентов просят при первых признаках заболевания перенести плановую госпитализацию или прием. Заболеваемость гриппом и ОРВИ резко подскочила в Челябинской области после новогодних праздников с 6 по 12 января. Прирост составил 60,6%. С 13 по 19 января самый большой уровень роста заболеваемости зафиксировали среди детей 7-14 лет — 73,7%, сообщила ранее пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. Ситуация в регионе по ОРВИ и гриппу пока остается не эпидемической, отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноармейском районе Челябинской области учащихся двух школ перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Об этом сообщила Елена Демьяненко, заместитель начальника управления образования района. «В школе № 1 села Миасского на дистанционное обучение переведены три класса, а в школе поселка Петровского — один», — сообщила Демьяненко, пишет газета «Маяк» Красноармейского района. Детей перевели на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ. В Челябинской областной детской клинической больнице ранее был введен масочный режим из-за ОРВИ. С 24 января пациентов просят при первых признаках заболевания перенести плановую госпитализацию или прием. Заболеваемость гриппом и ОРВИ резко подскочила в Челябинской области после новогодних праздников с 6 по 12 января. Прирост составил 60,6%. С 13 по 19 января самый большой уровень роста заболеваемости зафиксировали среди детей 7-14 лет — 73,7%, сообщила ранее пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. Ситуация в регионе по ОРВИ и гриппу пока остается не эпидемической, отметили в ведомстве.