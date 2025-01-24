Челябинские пивовары поддержали массовые запреты «серых» производителей

Челябинский пивовар Резников: закрытие пивзаводов-нарушителей поможет бизнесу

Пивоварам в «серой зоне» придется повысить цены минимум на 30%, считают игроки рынка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пивовары Челябинска поддержали решение исключить из реестра производителей пива в России 35 компаний, не прошедших проверки из-за нарушений. Как URA.RU заявил совладелец компании «Смолинский Пивовар» Сергей Резников, меры по ужесточению проверок положительно скажутся на добросовестных игроках рынка.

«На наше предприятие такие меры повлияют очень положительно. Социально-ответственные предприниматели всегда соблюдают необходимые требования, поэтому мы не боимся ужесточения контроля. Нам это на руку: когда бизнесменов будут выводить из „серой зоны“, они будут работать с нами в равных условиях», — заявил URA.RU Резников.

Резников подчеркнул, что такие меры необходимы. В том числе, для честной конкуренции. Он отметил, что переход на добросовестное ведение бизнеса вынудит производителей поднять стоимость напитков на 30%. На рост цены повлияет, в том числе, уплата налогов.

«У нас есть производители в городе, которые, например, совсем не платят акцизы и налоги. В своем доме варят и там же продают, но создают конкуренцию таким добросовестным предпринимателям, как мы. За счет этого их продукт стоит дешевле на 30%», — объяснил URA.RU Резников.

Он уточнил, что под санкции и исключения из реестра попали именно «серые» заводы, которым придется менять модель ведения бизнеса. Кроме того, по данным Резникова, существенная часть таких компаний выставлена на продажу, другая — приостанавливает производство.

В 2024 году 35 российских компаний лишились возможности варить пиво и пивные напитки. Основными причинами исключения их из реестра стали несоответствие адреса, отсутствие документов на оборудование и договоров аренды. К 2025 году судом оказались рассмотрены 81 из 120 исков Росалкогольтабакконтроля.