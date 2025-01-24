Курганец сел в колонию строгого режима за то, что ударил сотрудника ДПС

Житель Кетовского округа (Курганская область) попал в колонию строгого режима, за то, что ударил сотрудника ДПС. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«Ранее судимый за угоны житель поселка кетовского поселка КГСХА решил взломать припаркованный ВАЗ. Жители вызвали полицию. Когда приехал наряд ДПС, выпивший нарушитель оттолкнул и ударил гаишника по лицу», — рассказали подробности источники. Было возбуждено уголовное дело, нарушитель получил срок в колонии строгого режима.
Информация нашли подтверждение в суде. Кетовский районный суд рассмотрел дело гражданина, обвинявшегося в причинении насилия по отношению к сотруднику правопорядка и попытке угона. Инцидент случился в апреле прошлого года, когда мужчину нашли возле взломанного ВАЗ-21074.
Преступника отправили на 4,5 года в колонию строгого режима. Апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения.
Ранее URA.RU сообщало, что такой же срок получил житель города Катайска (Курганская область). Сотрудник полиции пытался вывести нервного посетителя из больницы, а тот напал на человека в форме. Суд отправил его на 4 года и 6 месяцев в колонию общего режима.
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