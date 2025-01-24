ВС РФ освободили Тимофеевку в ДНР. Карта

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Российским военным удалось освободить населенный пункт в ДНР
Российским военным удалось освободить населенный пункт в ДНР Фото:
новость из сюжета
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Вооруженным силам РФ удалось освободить населенный пункт Тимофеевка, сообщает Минобороны России. Он находится в Донецкой Народной Республике. 

«Российские войска освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР», — заявили в российском военном ведомстве. Сообщение передает ТАСС. 

Местоположение Тимофеевки
Местоположение Тимофеевки
Фото:

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Вооруженным силам РФ удалось освободить населенный пункт Тимофеевка, сообщает Минобороны России. Он находится в Донецкой Народной Республике.  «Российские войска освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР», — заявили в российском военном ведомстве. Сообщение передает ТАСС. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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