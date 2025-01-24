Российским военным удалось освободить населенный пункт в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженным силам РФ удалось освободить населенный пункт Тимофеевка, сообщает Минобороны России. Он находится в Донецкой Народной Республике.
«Российские войска освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР», — заявили в российском военном ведомстве. Сообщение передает ТАСС.
Местоположение Тимофеевки
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