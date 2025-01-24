«Не выдержала»: в Кургане вслед за сыном умерла Елена Горланова

Жительница Кургана Елена Горланова, мама скоропостижно скончавшегося Николая Горланова, ушла вслед за сыном. Об этом сообщил экс-замдиректора филармонии Роман Можельский в telegram-канале Квартирник45.
«Сегодня утром не стало и Елены Горлановой, мамы Николая. Не выдержала… Коля забрал маму с собой в лучший мир. Царствие Небесное», — так написал Роман в telegram-канале Квартирник45. Также Можельский сообщил, что семья сейчас очень нуждается в помощи.
Редакция URA.RU попыталась дозвониться до директора филармонии и получить его комментарий, но пока безуспешно. URA.RU приносит соболезнования родным и близким Николая и Елены Горлановых.
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