Свердловского экс-министра задержали в реанимации

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Открытие многофункциональной площадки около завода «Уралгидромаш». Сысерть, смирнов николай
«Погоны» пришли к Смирнову 23 января Фото:
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Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

Бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова (ушел в отставку 13 января) задержали в реанимации кардиоцентра. Об этом он сообщил на заседании в Ленинском суде Екатеринбурга, где ему избирают меру пресечения, передает корреспондент URA.RU.

«Меня арестовали в реанимации в кардиоцентре. Не могу ничего вспомнить», — сказал Смирнов, отвечая на вопрос о том, когда его задержали. Процесс сделали закрытым — поскольку стороны оглашают сведения, составляющие медицинскую тайну.

О том, что экс-чиновник у силовиков, URA.RU первым сообщило утром 24 января. По предварительным данным, Смирнову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По последней информации, показания на него мог дать задержанный в декабре мэр Дегтярска Вадим Пильников. URA.RU ведет прямую трансляцию из суда.

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Бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова (ушел в отставку 13 января) задержали в реанимации кардиоцентра. Об этом он сообщил на заседании в Ленинском суде Екатеринбурга, где ему избирают меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. «Меня арестовали в реанимации в кардиоцентре. Не могу ничего вспомнить», — сказал Смирнов, отвечая на вопрос о том, когда его задержали. Процесс сделали закрытым — поскольку стороны оглашают сведения, составляющие медицинскую тайну. О том, что экс-чиновник у силовиков, URA.RU первым сообщило утром 24 января. По предварительным данным, Смирнову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По последней информации, показания на него мог дать задержанный в декабре мэр Дегтярска Вадим Пильников. URA.RU ведет прямую трансляцию из суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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