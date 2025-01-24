Свердловского экс-министра задержали в реанимации

24 января 2025 в 14:26 Размер текста - 17 +

«Погоны» пришли к Смирнову 23 января Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова (ушел в отставку 13 января) задержали в реанимации кардиоцентра. Об этом он сообщил на заседании в Ленинском суде Екатеринбурга, где ему избирают меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. «Меня арестовали в реанимации в кардиоцентре. Не могу ничего вспомнить», — сказал Смирнов, отвечая на вопрос о том, когда его задержали. Процесс сделали закрытым — поскольку стороны оглашают сведения, составляющие медицинскую тайну. О том, что экс-чиновник у силовиков, URA.RU первым сообщило утром 24 января. По предварительным данным, Смирнову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По последней информации, показания на него мог дать задержанный в декабре мэр Дегтярска Вадим Пильников. URA.RU ведет прямую трансляцию из суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова (ушел в отставку 13 января) задержали в реанимации кардиоцентра. Об этом он сообщил на заседании в Ленинском суде Екатеринбурга, где ему избирают меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. «Меня арестовали в реанимации в кардиоцентре. Не могу ничего вспомнить», — сказал Смирнов, отвечая на вопрос о том, когда его задержали. Процесс сделали закрытым — поскольку стороны оглашают сведения, составляющие медицинскую тайну. О том, что экс-чиновник у силовиков, URA.RU первым сообщило утром 24 января. По предварительным данным, Смирнову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По последней информации, показания на него мог дать задержанный в декабре мэр Дегтярска Вадим Пильников. URA.RU ведет прямую трансляцию из суда.