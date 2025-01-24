В зоне специальной военной операции появятся еще 15 высокотехнологичных «Джихад-машин». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, дополнив, что авто передал министр ЧР по нацполитике Ахмед Дудаев.
«Друзья! Наши бойцы, выполняющие боевые задачи в Донецкой Народной Республике в составе подразделений Минобороны России, получили 15 единиц высокотехнологичных „Джихад-машин“», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что авто бойцам СВО передал Ахмед Дудаев, а произведены они на базе предприятия «Чеченавто», расположенного внутри республики.
Глава Чечни рассказал, что автомобили имеют самое высокое качество. «Их производственный процесс выстроен с учетом современных стандартов, а также реального опыта наших бойцов, которые работают в непростых условиях. Мы продумали каждую деталь, чтобы машины были максимально эффективными, надежными и безопасными», — объяснил Кадыров.
Об отправлении еще сотни таких машин глава ЧР рассказывал еще в октябре 2024 года. Известно, что авто созданы на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко».
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