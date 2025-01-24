Кадыров усилил группировку «Джихад-машин» в зоне СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кадыров презентовал появление новой техники в зоне СВО
Кадыров презентовал появление новой техники в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции появятся еще 15 высокотехнологичных «Джихад-машин». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, дополнив, что авто передал министр ЧР по нацполитике Ахмед Дудаев.

«Друзья! Наши бойцы, выполняющие боевые задачи в Донецкой Народной Республике в составе подразделений Минобороны России, получили 15 единиц высокотехнологичных „Джихад-машин“», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что авто бойцам СВО передал Ахмед Дудаев, а произведены они на базе предприятия «Чеченавто», расположенного внутри республики.

Глава Чечни рассказал, что автомобили имеют самое высокое качество. «Их производственный процесс выстроен с учетом современных стандартов, а также реального опыта наших бойцов, которые работают в непростых условиях. Мы продумали каждую деталь, чтобы машины были максимально эффективными, надежными и безопасными», — объяснил Кадыров.

Об отправлении еще сотни таких машин глава ЧР рассказывал еще в октябре 2024 года. Известно, что авто созданы на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне специальной военной операции появятся еще 15 высокотехнологичных «Джихад-машин». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, дополнив, что авто передал министр ЧР по нацполитике Ахмед Дудаев. «Друзья! Наши бойцы, выполняющие боевые задачи в Донецкой Народной Республике в составе подразделений Минобороны России, получили 15 единиц высокотехнологичных „Джихад-машин“», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что авто бойцам СВО передал Ахмед Дудаев, а произведены они на базе предприятия «Чеченавто», расположенного внутри республики. Глава Чечни рассказал, что автомобили имеют самое высокое качество. «Их производственный процесс выстроен с учетом современных стандартов, а также реального опыта наших бойцов, которые работают в непростых условиях. Мы продумали каждую деталь, чтобы машины были максимально эффективными, надежными и безопасными», — объяснил Кадыров. Об отправлении еще сотни таких машин глава ЧР рассказывал еще в октябре 2024 года. Известно, что авто созданы на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...