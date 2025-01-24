Песков заявил, что Путин готов к разговору с Трампом

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Путин готов начать переговоры с Дональдом Трампом
Путин готов начать переговоры с Дональдом Трампом Фото:

Российский лидер Владимир Путин готов созвониться с американским президентом Дональдом Трампом. Сейчас Москва ждет сигнала от Вашингтона. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла. 

«Путин готов. Мы ждем сигналов. Все готовы», — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов о возможном телефонном разговоре лидеров США и России на выходных. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Остальных подробностей Песков не предоставил, лишь добавил, что пока трудно «гадать на кофейной гуще» и более подробная информация будет предоставлена позже. 

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Российский лидер Владимир Путин готов созвониться с американским президентом Дональдом Трампом. Сейчас Москва ждет сигнала от Вашингтона. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла.  «Путин готов. Мы ждем сигналов. Все готовы», — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов о возможном телефонном разговоре лидеров США и России на выходных. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Остальных подробностей Песков не предоставил, лишь добавил, что пока трудно «гадать на кофейной гуще» и более подробная информация будет предоставлена позже. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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