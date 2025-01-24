Песков заявил, что Путин готов к разговору с Трампом

Российский лидер Владимир Путин готов созвониться с американским президентом Дональдом Трампом. Сейчас Москва ждет сигнала от Вашингтона. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Путин готов. Мы ждем сигналов. Все готовы», — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов о возможном телефонном разговоре лидеров США и России на выходных. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Остальных подробностей Песков не предоставил, лишь добавил, что пока трудно «гадать на кофейной гуще» и более подробная информация будет предоставлена позже.
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