Пенсионер заставил соцслужбу заплатить за переезд в Курганскую область из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец выбил у соцслужбы компенсацию за перевоз вещей
Курганец выбил у соцслужбы компенсацию за перевоз вещей Фото:

Переехавший в Курганскую область пенсионер заставил соцслужбу оплатить перевоз его вещей из ХМАО. Мужчине удалось добиться компенсации лишь через суд, сообщили URA.RU источники из адвокатской сферы.

«Пенсионер с женой переехали на ПМЖ в Шумихинский округ. Попросив соцслужбу оплатить расходы на перевоз вещей, они получили отказ», — рассказали источники. Мужчина пошел в суд и выиграл спор с местным отделением соцфонда.

Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Мужчина, работавший в Нижневартовске, вышел на пенсию и решил переехать в Курганскую область. Вещи он отправил в контейнере по железной дороге, а сам добирался на личном автомобиле. Поскольку жителям Крайнего Севера полагается компенсация транспортных расходов при смене места жительства, он пошел в соцслужбу.

Пенсионеру в выплате было отказано. В качестве причины было объяснено, что у него нет доказательств переезда в виде проездных билетов.

Тогда мужчина пошел в суд. Там он приложил к заявлению копии документов об увольнении с предприятия Нижневартовска, чеки с расходами на бензин. Стоимость транспортной доставки составила 52 тысячи рублей. Суд согласился с фактом переезда пенсионера с Крайнего Севера в Курганскую область. Также была запрошена тарифная сетка на перевозки. Цена оказались выше, чем заявленные мужчиной требования.

Суд постановил отменить решение об отказе в выплате. Мужчине присудили требуемую компенсацию и возместили судебные расходы.

Ранее URA.RU сообщало, что молодому курганцу пришлось судиться с соцзащитой. Житель Петуховского округа получил деньги на создание бизнеса, не успел сдать отчетные документы и был вынужден решать спор с соцработниками в суде. Лишь там он сумел доказать, что не тратил деньги зря и имеет право на отсрочку предоставления доказательств.

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Переехавший в Курганскую область пенсионер заставил соцслужбу оплатить перевоз его вещей из ХМАО. Мужчине удалось добиться компенсации лишь через суд, сообщили URA.RU источники из адвокатской сферы. «Пенсионер с женой переехали на ПМЖ в Шумихинский округ. Попросив соцслужбу оплатить расходы на перевоз вещей, они получили отказ», — рассказали источники. Мужчина пошел в суд и выиграл спор с местным отделением соцфонда. Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Мужчина, работавший в Нижневартовске, вышел на пенсию и решил переехать в Курганскую область. Вещи он отправил в контейнере по железной дороге, а сам добирался на личном автомобиле. Поскольку жителям Крайнего Севера полагается компенсация транспортных расходов при смене места жительства, он пошел в соцслужбу. Пенсионеру в выплате было отказано. В качестве причины было объяснено, что у него нет доказательств переезда в виде проездных билетов. Тогда мужчина пошел в суд. Там он приложил к заявлению копии документов об увольнении с предприятия Нижневартовска, чеки с расходами на бензин. Стоимость транспортной доставки составила 52 тысячи рублей. Суд согласился с фактом переезда пенсионера с Крайнего Севера в Курганскую область. Также была запрошена тарифная сетка на перевозки. Цена оказались выше, чем заявленные мужчиной требования. Суд постановил отменить решение об отказе в выплате. Мужчине присудили требуемую компенсацию и возместили судебные расходы. Ранее URA.RU сообщало, что молодому курганцу пришлось судиться с соцзащитой. Житель Петуховского округа получил деньги на создание бизнеса, не успел сдать отчетные документы и был вынужден решать спор с соцработниками в суде. Лишь там он сумел доказать, что не тратил деньги зря и имеет право на отсрочку предоставления доказательств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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