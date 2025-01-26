Пенсионер заставил соцслужбу заплатить за переезд в Курганскую область из ХМАО

Переехавший в Курганскую область пенсионер заставил соцслужбу оплатить перевоз его вещей из ХМАО. Мужчине удалось добиться компенсации лишь через суд, сообщили URA.RU источники из адвокатской сферы.
«Пенсионер с женой переехали на ПМЖ в Шумихинский округ. Попросив соцслужбу оплатить расходы на перевоз вещей, они получили отказ», — рассказали источники. Мужчина пошел в суд и выиграл спор с местным отделением соцфонда.
Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Мужчина, работавший в Нижневартовске, вышел на пенсию и решил переехать в Курганскую область. Вещи он отправил в контейнере по железной дороге, а сам добирался на личном автомобиле. Поскольку жителям Крайнего Севера полагается компенсация транспортных расходов при смене места жительства, он пошел в соцслужбу.
Пенсионеру в выплате было отказано. В качестве причины было объяснено, что у него нет доказательств переезда в виде проездных билетов.
Тогда мужчина пошел в суд. Там он приложил к заявлению копии документов об увольнении с предприятия Нижневартовска, чеки с расходами на бензин. Стоимость транспортной доставки составила 52 тысячи рублей. Суд согласился с фактом переезда пенсионера с Крайнего Севера в Курганскую область. Также была запрошена тарифная сетка на перевозки. Цена оказались выше, чем заявленные мужчиной требования.
Суд постановил отменить решение об отказе в выплате. Мужчине присудили требуемую компенсацию и возместили судебные расходы.
Ранее URA.RU сообщало, что молодому курганцу пришлось судиться с соцзащитой. Житель Петуховского округа получил деньги на создание бизнеса, не успел сдать отчетные документы и был вынужден решать спор с соцработниками в суде. Лишь там он сумел доказать, что не тратил деньги зря и имеет право на отсрочку предоставления доказательств.
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