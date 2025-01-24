Курганский танкист с позывным «Ухо» их шадринского экипажа получил за героизм на СВО две государственные награды от президента РФ Владимира Путина. Механика-водителя танка наградили медалями Жукова и «За отвагу». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали волонтеры, занимающиеся сбором гумпомощи для бойцов.
«Шадринский танкист из экипажа „Беса“ с позывным „Ухо“ награжден сразу несколькими наградами. Медалью Жукова за результативную поддержку пехоту в наступлении под Кременной и медалью „За отвагу“. Знай своих героев, Родина!» — сообщили URA.RU в движении «Шадринск за Победу».
Медаль «За отвагу» боец получил за героизм при выполнении боевой задачи, в ходе которой танк экипажа был подбит. Бойцу с позывным «Ухо» удалось спастись из горящей машины. В этом ему помогли боевые товарищи «Бес» и «Удмурт». Мехвод проходит восстановление после госпиталя, а его коллеги по оружию продолжают мстить ВСУ за уничтоженный танк.
Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы три дня защищали сломавшийся танк от дронов-камикадзе ВСУ. Для спасения машины использовали антидроновое ружье, рассказал боец с позывным «Пожилой».
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