Курганский танкист «Ухо» получил две госнаграды от Путина за героизм на СВО. Фото

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Танкист из Шадринска получил две госнаграды от Путина
Танкист из Шадринска получил две госнаграды от Путина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский танкист с позывным «Ухо» их шадринского экипажа получил за героизм на СВО две государственные награды от президента РФ Владимира Путина. Механика-водителя танка наградили медалями Жукова и «За отвагу». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали волонтеры, занимающиеся сбором гумпомощи для бойцов.

«Шадринский танкист из экипажа „Беса“ с позывным „Ухо“ награжден сразу несколькими наградами. Медалью Жукова за результативную поддержку пехоту в наступлении под Кременной и медалью „За отвагу“. Знай своих героев, Родина!» — сообщили URA.RU в движении «Шадринск за Победу».

Медаль «За отвагу» боец получил за героизм при выполнении боевой задачи, в ходе которой танк экипажа был подбит. Бойцу с позывным «Ухо» удалось спастись из горящей машины. В этом ему помогли боевые товарищи «Бес» и «Удмурт». Мехвод проходит восстановление после госпиталя, а его коллеги по оружию продолжают мстить ВСУ за уничтоженный танк. 

Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы три дня защищали сломавшийся танк от дронов-камикадзе ВСУ. Для спасения машины использовали антидроновое ружье, рассказал боец с позывным «Пожилой».

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Курганский танкист с позывным «Ухо» их шадринского экипажа получил за героизм на СВО две государственные награды от президента РФ Владимира Путина. Механика-водителя танка наградили медалями Жукова и «За отвагу». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали волонтеры, занимающиеся сбором гумпомощи для бойцов. «Шадринский танкист из экипажа „Беса“ с позывным „Ухо“ награжден сразу несколькими наградами. Медалью Жукова за результативную поддержку пехоту в наступлении под Кременной и медалью „За отвагу“. Знай своих героев, Родина!» — сообщили URA.RU в движении «Шадринск за Победу». Медаль «За отвагу» боец получил за героизм при выполнении боевой задачи, в ходе которой танк экипажа был подбит. Бойцу с позывным «Ухо» удалось спастись из горящей машины. В этом ему помогли боевые товарищи «Бес» и «Удмурт». Мехвод проходит восстановление после госпиталя, а его коллеги по оружию продолжают мстить ВСУ за уничтоженный танк.  Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы три дня защищали сломавшийся танк от дронов-камикадзе ВСУ. Для спасения машины использовали антидроновое ружье, рассказал боец с позывным «Пожилой».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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