Город замер: Тюмень сковали киллометровые пробки. Скрин

Пробки в Тюмени достигли девяти баллов
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Заторы сосредоточены в центральной части города
Заторы сосредоточены в центральной части города Фото:

Пробки в Тюмени на вечер 24 января оцениваются на девять баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.

«Тюмень, 24 января, 17:20. Пробки девять баллов», — указано на сайте 2ГИС.

Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Холодильной, Мельникайте, Профсоюзной, Пермякова и других.

Сервисом отмечены пять аварий. Аварии зафиксированы на улицах Федюнинского, Пермякова, Профсоюзной, на Червишевском тракте и на Западносибирской.

На карте отмечено пять аварий
На карте отмечено пять аварий
Фото:

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Пробки в Тюмени на вечер 24 января оцениваются на девять баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС. «Тюмень, 24 января, 17:20. Пробки девять баллов», — указано на сайте 2ГИС. Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Холодильной, Мельникайте, Профсоюзной, Пермякова и других. Сервисом отмечены пять аварий. Аварии зафиксированы на улицах Федюнинского, Пермякова, Профсоюзной, на Червишевском тракте и на Западносибирской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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