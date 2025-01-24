Заторы сосредоточены в центральной части города
Пробки в Тюмени на вечер 24 января оцениваются на девять баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.
«Тюмень, 24 января, 17:20. Пробки девять баллов», — указано на сайте 2ГИС.
Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Холодильной, Мельникайте, Профсоюзной, Пермякова и других.
Сервисом отмечены пять аварий. Аварии зафиксированы на улицах Федюнинского, Пермякова, Профсоюзной, на Червишевском тракте и на Западносибирской.
На карте отмечено пять аварий
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