В Эрмитаже раскрыли причину эвакуации: в каком режиме сейчас работает музей

Эрмитаж эвакуировали под руководством Росгвардии
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Эрмитаж эвакуировали про помощи Росгвардии
Эрмитаж эвакуировали про помощи Росгвардии Фото:

Петербургский художественный и культурно-исторический музей Эрмитаж эвакуировали 24 января. Под руководством сотрудников Росгвардии на улицу вывели всех посетителей и работников учреждения, а предполагаемой причиной этого стали сообщения о потенциальной угрозе музею. Подробности о произошедшем — в материале URA.RU.

Эрмитаж эвакуировали посреди дня

В центре Санкт-Петербурга произошла экстренная эвакуация в здании Эрмитажа. Посетители и персонал музея были выведены на улицу под руководством сотрудников Росгвардии.

Сообщается, что причиной эвакуации стала информация о потенциальной угрозе безопасности. «После получения сообщения о возможной опасности к Эрмитажу незамедлительно направились оперативные службы», — передает издание «Фонтанка».

Эрмитаж пришлось эвакуировать из-за анонимных угроз
Эрмитаж пришлось эвакуировать из-за анонимных угроз
Фото:

Причины эвакуации

Эвакуация в Эрмитаже была инициирована после поступления анонимного сообщения, угрожающего безопасности музея. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

«Посетители музея были немедленно эвакуированы с территории Главного музейного комплекса», — подтвердили в пресс-службе. После проверки и обеспечения безопасности Главный музейный комплекс Эрмитажа возобновил свою работу в обычном режиме. Тем не менее, несмотря на временные неудобства, посетители, которые были эвакуированы, получили возможность посетить музей в другой день.

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Петербургский художественный и культурно-исторический музей Эрмитаж эвакуировали 24 января. Под руководством сотрудников Росгвардии на улицу вывели всех посетителей и работников учреждения, а предполагаемой причиной этого стали сообщения о потенциальной угрозе музею. Подробности о произошедшем — в материале URA.RU. Эрмитаж эвакуировали посреди дня В центре Санкт-Петербурга произошла экстренная эвакуация в здании Эрмитажа. Посетители и персонал музея были выведены на улицу под руководством сотрудников Росгвардии. Сообщается, что причиной эвакуации стала информация о потенциальной угрозе безопасности. «После получения сообщения о возможной опасности к Эрмитажу незамедлительно направились оперативные службы», — передает издание «Фонтанка». Причины эвакуации Эвакуация в Эрмитаже была инициирована после поступления анонимного сообщения, угрожающего безопасности музея. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Эрмитажа. «Посетители музея были немедленно эвакуированы с территории Главного музейного комплекса», — подтвердили в пресс-службе. После проверки и обеспечения безопасности Главный музейный комплекс Эрмитажа возобновил свою работу в обычном режиме. Тем не менее, несмотря на временные неудобства, посетители, которые были эвакуированы, получили возможность посетить музей в другой день.
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© Служба новостей «URA.RU»
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