В Эрмитаже раскрыли причину эвакуации: в каком режиме сейчас работает музей

Петербургский художественный и культурно-исторический музей Эрмитаж эвакуировали 24 января. Под руководством сотрудников Росгвардии на улицу вывели всех посетителей и работников учреждения, а предполагаемой причиной этого стали сообщения о потенциальной угрозе музею. Подробности о произошедшем — в материале URA.RU.
Эрмитаж эвакуировали посреди дня
В центре Санкт-Петербурга произошла экстренная эвакуация в здании Эрмитажа. Посетители и персонал музея были выведены на улицу под руководством сотрудников Росгвардии.
Сообщается, что причиной эвакуации стала информация о потенциальной угрозе безопасности. «После получения сообщения о возможной опасности к Эрмитажу незамедлительно направились оперативные службы», — передает издание «Фонтанка».
Причины эвакуации
Эвакуация в Эрмитаже была инициирована после поступления анонимного сообщения, угрожающего безопасности музея. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Эрмитажа.
«Посетители музея были немедленно эвакуированы с территории Главного музейного комплекса», — подтвердили в пресс-службе. После проверки и обеспечения безопасности Главный музейный комплекс Эрмитажа возобновил свою работу в обычном режиме. Тем не менее, несмотря на временные неудобства, посетители, которые были эвакуированы, получили возможность посетить музей в другой день.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.