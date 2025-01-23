Сын экс-мэра Сургута покинул семейный бизнес, приносивший миллионы

Сын экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова покинул семейный бизнес. Глеб Филатов вышел из состава учредителей компании «Спецмонтажпроект», заработавшей миллионы на контрактах с мэриями крупнейшего муниципалитета округа и соседнего Лангепаса. Информация размещена в базах данных СБИС.
«ООО „Спецмонтажпроект“ (СМП). Учредители: Кривовязюк Олег Викторович, с 08 мая 2014 по настоящее время. В прошлом: Алексеев Юрий Васильевич (с 17 июня 2016 по 8 февраля 2019), Филатов Глеб Андреевич с 20 декабря 2023 12 декабря 2024», — указано в сводке.
Кроме того, по информации ЕИС «Госзакупки», в 2025 году у СМП пока не появилось новых муниципальных контрактов. А управление капитального строительства Сургута и вовсе подал на них в суд за срыв сроков монтажа сетей в районе мегапроекта окружных властей — инновационного научно-технологического центра. Подрядчика также оштрафовали — правда, на скромную сумму в 10 тысяч рублей. Стоимость контракта — более 17 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что компания Глеба Филатова заработала миллионы на муниципальных контрактах. Аукционы были выиграны, пока Филатов-старший еще находился на посту градоначальника.
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