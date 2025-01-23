23 января 2025

Власти ХМАО назвали населенные пункты с самым дешевым бензином

Самый дешевый бензин в ХМАО продается в Мегионе, Урае и Радужном
© Служба новостей «URA.RU»
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Самый дешевый бензин продают в Мегионе, Урае и Радужном
Самый дешевый бензин продают в Мегионе, Урае и Радужном Фото:

Власти ХМАО раскрыли населенные пункты, где продается самое дешевое автомобильное топливо. По данным окружного департамента экономразвития, самая низкая цена на бензин и дизель зафиксирована в Мегионе, Урае и Радужном.

«В Мегионе средняя стоимость бензина марки АИ-92 составляет 50,67 рубля за литр, а АИ-95 — 54,55 рубля. Самый доступный бензин марки АИ-98 продается в Урае за 65,95 рубля», — указано в актуальном отчете департамента на официальном сайте.

В ведомстве также отметили, что самые низкие цены на дизельное топливо — 71,36 рубля за литр — зафиксированы в Радужном. Стоимость сжиженного газа для автомобилей минимальна в посёлке Федоровский (23,48 рубля за литр).

За прошедшую неделю в большинстве населённых пунктов округа цены остались стабильными, однако в Мегионе и Радужном зафиксировано незначительное снижение стоимости бензина марки АИ-92 и дизельного топлива на 0,13% и 0,14% соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в начале 2025 подорожал бензин. Цены выросли на все марки топлива.

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Власти ХМАО раскрыли населенные пункты, где продается самое дешевое автомобильное топливо. По данным окружного департамента экономразвития, самая низкая цена на бензин и дизель зафиксирована в Мегионе, Урае и Радужном. «В Мегионе средняя стоимость бензина марки АИ-92 составляет 50,67 рубля за литр, а АИ-95 — 54,55 рубля. Самый доступный бензин марки АИ-98 продается в Урае за 65,95 рубля», — указано в актуальном отчете департамента на официальном сайте. В ведомстве также отметили, что самые низкие цены на дизельное топливо — 71,36 рубля за литр — зафиксированы в Радужном. Стоимость сжиженного газа для автомобилей минимальна в посёлке Федоровский (23,48 рубля за литр). За прошедшую неделю в большинстве населённых пунктов округа цены остались стабильными, однако в Мегионе и Радужном зафиксировано незначительное снижение стоимости бензина марки АИ-92 и дизельного топлива на 0,13% и 0,14% соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в начале 2025 подорожал бензин. Цены выросли на все марки топлива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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