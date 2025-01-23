Власти ХМАО назвали населенные пункты с самым дешевым бензином

Власти ХМАО раскрыли населенные пункты, где продается самое дешевое автомобильное топливо. По данным окружного департамента экономразвития, самая низкая цена на бензин и дизель зафиксирована в Мегионе, Урае и Радужном.
«В Мегионе средняя стоимость бензина марки АИ-92 составляет 50,67 рубля за литр, а АИ-95 — 54,55 рубля. Самый доступный бензин марки АИ-98 продается в Урае за 65,95 рубля», — указано в актуальном отчете департамента на официальном сайте.
В ведомстве также отметили, что самые низкие цены на дизельное топливо — 71,36 рубля за литр — зафиксированы в Радужном. Стоимость сжиженного газа для автомобилей минимальна в посёлке Федоровский (23,48 рубля за литр).
За прошедшую неделю в большинстве населённых пунктов округа цены остались стабильными, однако в Мегионе и Радужном зафиксировано незначительное снижение стоимости бензина марки АИ-92 и дизельного топлива на 0,13% и 0,14% соответственно.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в начале 2025 подорожал бензин. Цены выросли на все марки топлива.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!