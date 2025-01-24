В Германии объяснили, почему Трампу не удастся запугать Путина

Президент США Дональд Трамп не сможет добиться уступок от российского лидера Владимира Путина, оказывая экономическое давление. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit.
«Трамп надеется на экономическое давление, чтобы склонить Владимира Путина к уступкам. <...> Однако Путин вряд ли сдастся так легко...» — передает издание. Там объяснили, что экономика России адаптировалась к действующим санкциям, а промышленность в области военного производства в стране функционирует с максимальной эффективностью.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предпосылок к диалогу между Россией и Западом по урегулированию ситуации на Украине нет. По его словам, текущая ситуация складывается противоположным образом: продолжается поставка оружия украинским вооруженным силам, Россия сталкивается с ультиматумами, и остается открытым вопрос признания легитимности украинского правительства.
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