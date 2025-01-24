Путин заявил о доверительных отношениях с Трампом

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Путин назвал их отношения с Трампом доверительными
Путин назвал их отношения с Трампом доверительными Фото:

Президент России Владимир Путин отметил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом всегда носили деловой и прагматичный характер. Об этом глава РФ рассказал во время посещения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. 

«С нынешним президентом США (Дональдом Трампом — прим. URA.RU) у меня всегда были деловые, исключительно деловые <...> отношения... — заявил Путин. Он также назвал его отношения с американским лидером „доверительными“.

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Президент России Владимир Путин отметил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом всегда носили деловой и прагматичный характер. Об этом глава РФ рассказал во время посещения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.  «С нынешним президентом США (Дональдом Трампом — прим. URA.RU) у меня всегда были деловые, исключительно деловые <...> отношения... — заявил Путин. Он также назвал его отношения с американским лидером „доверительными“.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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