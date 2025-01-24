Мединский нашел здравыми слова Трампа о том, что СССР помог США в победе над фашизмом

Мединский: Трамп занимает здравую позицию по вопросу роли РФ во Второй мировой
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Мединский заявил, что не осуждает Трампа за ошибки в цифрах
Мединский заявил, что не осуждает Трампа за ошибки в цифрах Фото:

Президент США Дональд Трамп признал роль СССР в победе над фашизмом, что является здравой позицией, контрастирующей с преобладающими на Западе взглядами. Об этом заявил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский в рамках форума в Москве.

«Трамп обращался не к России, он обращался ко вселенной. То, что Россия помогла Америке, хорошо, что Трамп так сказал. Потому что сейчас превалирующий дискурс — это то, что Россия мешала Америке победить Гитлера. Здесь он занимает здравую позицию,» — сказал Мединский, слова которого приводит ТАСС.

Дополнительно Мединский отметил, что не стоит слишком строго критиковать Трампа за неточности в цифрах о потерях СССР во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что точные цифры потерь неизвестны и призвал не акцентировать внимание на этом аспекте.

Трамп заявил ранее, что США не должны забывать, что СССР потерял в войне почти 60 млн жизней. При этом он сказал, что Советский Союз «помог Америке победить Германию». Реакция на слова Трампа со стороны Кремля была неоднозначной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков критически отозвался о его высказываниях, подчеркнув, что СССР заплатил самую высокую цену за победу над фашизмом, в то время как помощь США носила более коммерческий характер, передает РТ.

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Президент США Дональд Трамп признал роль СССР в победе над фашизмом, что является здравой позицией, контрастирующей с преобладающими на Западе взглядами. Об этом заявил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский в рамках форума в Москве. «Трамп обращался не к России, он обращался ко вселенной. То, что Россия помогла Америке, хорошо, что Трамп так сказал. Потому что сейчас превалирующий дискурс — это то, что Россия мешала Америке победить Гитлера. Здесь он занимает здравую позицию,» — сказал Мединский, слова которого приводит ТАСС. Дополнительно Мединский отметил, что не стоит слишком строго критиковать Трампа за неточности в цифрах о потерях СССР во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что точные цифры потерь неизвестны и призвал не акцентировать внимание на этом аспекте. Трамп заявил ранее, что США не должны забывать, что СССР потерял в войне почти 60 млн жизней. При этом он сказал, что Советский Союз «помог Америке победить Германию». Реакция на слова Трампа со стороны Кремля была неоднозначной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков критически отозвался о его высказываниях, подчеркнув, что СССР заплатил самую высокую цену за победу над фашизмом, в то время как помощь США носила более коммерческий характер, передает РТ.
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