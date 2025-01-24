Мединский нашел здравыми слова Трампа о том, что СССР помог США в победе над фашизмом

Президент США Дональд Трамп признал роль СССР в победе над фашизмом, что является здравой позицией, контрастирующей с преобладающими на Западе взглядами. Об этом заявил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский в рамках форума в Москве.
«Трамп обращался не к России, он обращался ко вселенной. То, что Россия помогла Америке, хорошо, что Трамп так сказал. Потому что сейчас превалирующий дискурс — это то, что Россия мешала Америке победить Гитлера. Здесь он занимает здравую позицию,» — сказал Мединский, слова которого приводит ТАСС.
Дополнительно Мединский отметил, что не стоит слишком строго критиковать Трампа за неточности в цифрах о потерях СССР во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что точные цифры потерь неизвестны и призвал не акцентировать внимание на этом аспекте.
Трамп заявил ранее, что США не должны забывать, что СССР потерял в войне почти 60 млн жизней. При этом он сказал, что Советский Союз «помог Америке победить Германию». Реакция на слова Трампа со стороны Кремля была неоднозначной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков критически отозвался о его высказываниях, подчеркнув, что СССР заплатил самую высокую цену за победу над фашизмом, в то время как помощь США носила более коммерческий характер, передает РТ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.