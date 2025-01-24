Двое свердловских артистов получили награды от Путина

Президент России Владимир Путин вручил медали «За труды в культуре и искусстве» двум свердловским артистам — Сергею Зырянову и Андрею Русинову. Это следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью „За труды в культуре и искусстве“ Сергея Зырянова — артиста муниципального автономного учреждения культуры „Нижнетагильский драматический театр имени Дмитрия Мамина-Сибиряка“, Свердловская область», — говорится в документе. Такую же награду выдали доценту театрального института в Екатеринбурге Андрею Русинову.
Ранее URA.RU писало о награждении Путиным семи свердловчан за трудовые достижения и многолетнюю работу. Шесть из них работают в структуре РЖД.
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