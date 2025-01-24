Двое свердловских артистов получили награды от Путина

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Путин подписал указ о вручении наград свердловчанам
Путин подписал указ о вручении наград свердловчанам Фото:

Президент России Владимир Путин вручил медали «За труды в культуре и искусстве» двум свердловским артистам — Сергею Зырянову и Андрею Русинову. Это следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью „За труды в культуре и искусстве“ Сергея Зырянова — артиста муниципального автономного учреждения культуры „Нижнетагильский драматический театр имени Дмитрия Мамина-Сибиряка“, Свердловская область», — говорится в документе. Такую же награду выдали доценту театрального института в Екатеринбурге Андрею Русинову.

Ранее URA.RU писало о награждении Путиным семи свердловчан за трудовые достижения и многолетнюю работу. Шесть из них работают в структуре РЖД.

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Президент России Владимир Путин вручил медали «За труды в культуре и искусстве» двум свердловским артистам — Сергею Зырянову и Андрею Русинову. Это следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации. «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью „За труды в культуре и искусстве“ Сергея Зырянова — артиста муниципального автономного учреждения культуры „Нижнетагильский драматический театр имени Дмитрия Мамина-Сибиряка“, Свердловская область», — говорится в документе. Такую же награду выдали доценту театрального института в Екатеринбурге Андрею Русинову. Ранее URA.RU писало о награждении Путиным семи свердловчан за трудовые достижения и многолетнюю работу. Шесть из них работают в структуре РЖД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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