Новый госсекретарь США принял важное решение по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио приостановил финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая помощь Украине, кроме программ, реализуемых в Израиле и Египте. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник.
«Приказ касается почти всех существующих программ, за исключением Израиля и Египта», — говорится в документе, отправленном во все дипломатические и консульские учреждения США. Сотрудники Госдепартамента обязаны прекратить работу по большинству действующих грантов на иностранную помощь.
После завершения 90-дневного периода ожидается пересмотр всех программ. Решения о продолжении, модификации или окончательном прекращении каждой из программ будут приниматься лично госсекретарем. Это затрагивает поддержку ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань.
Рубио ранее выразил мнение о том, что разрешение украинского конфликта требует компромиссов от обеих сторон. Он подчеркнул, что ключевой задачей Дональда Трампа, 47-го президента США, является установление мира между Киевом и Москвой. Рубио заявил, что Трамп стремится к долгосрочному мирному урегулированию и прекращению человеческих потерь. Он также отметил, что для завершения военных действий необходимы взаимные уступки от России и Украины. В частности, по мнению Рубио, Украина должна будет отказаться от намерений вернуть территории, аннексированные Россией за последнее десятилетие.
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