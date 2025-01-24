24 января 2025

Власти Израиля приказали БАПОР покинуть Иерусалим

© Служба новостей «URA.RU»
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Израиль требует освободить помещения к 30 января
Израиль требует освободить помещения к 30 января Фото:

Израиль потребовал от Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) прекратить свою деятельность в Иерусалиме и освободить занимаемые помещения до конца января 2025 года. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон.

«БАПОР обязано прекратить свою деятельность в Иерусалиме и покинуть все помещения, в которых оно работает в городе, не позднее 30 января 2025 года», — говорится в заявлении Дэнни Данона, передает РИА Новости. Постпред Израиля также направил соответствующее письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

Израиль официально прекратил сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. ООН учредила агентство БАПОР 8 декабря 1949 года для оказания поддержки палестинским беженцам, которые проживают в таких регионах, как Сирия, Ливан, Западный берег реки Иордан, Иерусалим и сектор Газа. Эта организация считается одной из самых масштабных программных инициатив ООН, насчитывая более 30 тысяч сотрудников.

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Израиль потребовал от Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) прекратить свою деятельность в Иерусалиме и освободить занимаемые помещения до конца января 2025 года. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон. «БАПОР обязано прекратить свою деятельность в Иерусалиме и покинуть все помещения, в которых оно работает в городе, не позднее 30 января 2025 года», — говорится в заявлении Дэнни Данона, передает РИА Новости. Постпред Израиля также направил соответствующее письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Израиль официально прекратил сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. ООН учредила агентство БАПОР 8 декабря 1949 года для оказания поддержки палестинским беженцам, которые проживают в таких регионах, как Сирия, Ливан, Западный берег реки Иордан, Иерусалим и сектор Газа. Эта организация считается одной из самых масштабных программных инициатив ООН, насчитывая более 30 тысяч сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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