США заморозили все программы по оказанию помощи Украине

Агентство США по международному развитию (USAID), основной источник американской финансовой поддержки на Украине, получило указание приостановить все свои проекты в стране. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
«Чиновник USAID, пожелавший остаться неназванным, сказал, что офицерам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу», — указано в статье агентства. Ожидается, что дополнительная информация станет доступна после официальных заявлений от представителей USAID или других официальных лиц.
Ранее поступала информация о том, что Государственный департамент США принял решение о незамедлительной и обширной приостановке предоставления иностранной помощи большинству стран, включая Украину. Согласно указанию госсекретаря Марко Рубио, текущие программы поддержки будут приостановлены на срок в 90 дней.
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