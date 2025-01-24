24 января 2025

США заморозили все программы по оказанию помощи Украине

Reuters: USAID получило команду остановить финансирование проектов на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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USAID приказано прекратить всю помощь Украине
USAID приказано прекратить всю помощь Украине Фото:

Агентство США по международному развитию (USAID), основной источник американской финансовой поддержки на Украине, получило указание приостановить все свои проекты в стране. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

«Чиновник USAID, пожелавший остаться неназванным, сказал, что офицерам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу», — указано в статье агентства. Ожидается, что дополнительная информация станет доступна после официальных заявлений от представителей USAID или других официальных лиц.

Ранее поступала информация о том, что Государственный департамент США принял решение о незамедлительной и обширной приостановке предоставления иностранной помощи большинству стран, включая Украину. Согласно указанию госсекретаря Марко Рубио, текущие программы поддержки будут приостановлены на срок в 90 дней.

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Агентство США по международному развитию (USAID), основной источник американской финансовой поддержки на Украине, получило указание приостановить все свои проекты в стране. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. «Чиновник USAID, пожелавший остаться неназванным, сказал, что офицерам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу», — указано в статье агентства. Ожидается, что дополнительная информация станет доступна после официальных заявлений от представителей USAID или других официальных лиц. Ранее поступала информация о том, что Государственный департамент США принял решение о незамедлительной и обширной приостановке предоставления иностранной помощи большинству стран, включая Украину. Согласно указанию госсекретаря Марко Рубио, текущие программы поддержки будут приостановлены на срок в 90 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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