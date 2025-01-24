Депутат Чаплин: страховые пенсии россиян в феврале вырастут до 25 тысяч рублей

С февраля 2024 года средний размер страховой пенсии по старости в России составит приблизительно 25 тысяч рублей. Об этом сообщил депутата Госдумы Никита Чаплин от партии «Единая Россия». По его словам, после перерасчета сумма увеличится.
«С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3%, и сейчас составляет 24 059 руб. После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2.2%, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей», — сказал Чаплин в беседе с РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что начиная с 1 января страховые пенсии по стране будут увеличены на 9,5%, что соответствует текущему уровню инфляции, сообщает RT. Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по социальной политике, подтвердила, что российский федеральный бюджет предусматривает возможность дополнительной индексации пенсий для граждан. Российский министр финансов Антон Силуанов объявил о выделении дополнительных 300 миллиардов рублей на увеличение пенсий и социальных выплат в стране.
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