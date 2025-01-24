В школах арктической зоны ХМАО объявлена актировка для учеников

Школьники трех поселений Березовского района не пойдут на занятия
новость из сюжетаАктировки для школьников ХМАО
В поселках Саранпауль, Щекурья и Ломбовож Березовского района (ХМАО) отменены занятия для учеников первой смены с 1 по 8 класс. Об этом сообщается на сервисе госуслуг.
«Занятия первой смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления: температура -33,2 градуса, ветер 0 м/с», — обозначено на сайте.
Ранее URA.RU сообщало, что югорские родители были возмущены отсутствием актировок для школьников в нескольких городах. Они считали, что температура воздуха была достаточно низкой для отмены занятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!