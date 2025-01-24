24 января 2025
23 января 2025

В школах арктической зоны ХМАО объявлена актировка для учеников

В Березовском районе ХМАО отменены занятия для школьников из-за морозов
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники трех поселений Березовского района не пойдут на занятия
Школьники трех поселений Березовского района не пойдут на занятия Фото:
новость из сюжета
Актировки для школьников ХМАО

В поселках Саранпауль, Щекурья и Ломбовож Березовского района (ХМАО) отменены занятия для учеников первой смены с 1 по 8 класс. Об этом сообщается на сервисе госуслуг.

«Занятия первой смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления: температура -33,2 градуса, ветер 0 м/с», — обозначено на сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские родители были возмущены отсутствием актировок для школьников в нескольких городах. Они считали, что температура воздуха была достаточно низкой для отмены занятий.

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В поселках Саранпауль, Щекурья и Ломбовож Березовского района (ХМАО) отменены занятия для учеников первой смены с 1 по 8 класс. Об этом сообщается на сервисе госуслуг. «Занятия первой смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления: температура -33,2 градуса, ветер 0 м/с», — обозначено на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что югорские родители были возмущены отсутствием актировок для школьников в нескольких городах. Они считали, что температура воздуха была достаточно низкой для отмены занятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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