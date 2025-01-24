24 января 2025

Перебежчик признался, что Британия готовила солдат ВСУ для штурма Суджи

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Десант ВСУ планировали забросить в Суджу
Десант ВСУ планировали забросить в Суджу Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Военнослужащие Украины, прошедшие подготовку у британских инструкторов на территории базы в Северном Йоркшире, должны были атаковать Суджу в Курской области. Об этом рассказал украинский перебежчик Валерий Федорович С.

«После двух, максимум трех недель такой расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу», — рассказал перебежчик. Его слова передает РИА Новости.

Украинская 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада расположена в Житомире. С 2014 года соединение участвовало в операциях в Донбассе, включая осаду Донецкого аэропорта в 2014 году и боевые действия в Дебальцево в 2015 году. Начиная с августа 2024 года, формирование принимает участие в операциях на территории Курской области.

Сейчас в Курской области ВС РФ продолжают осуществлять давление на позиции Вооруженных сил Украины. Пока серьезных продвижений не наблюдается, поскольку украинские войска задействуют оставшиеся резервы в попытка сдержать активное наступление российской армии, передает «Царьград».

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Военнослужащие Украины, прошедшие подготовку у британских инструкторов на территории базы в Северном Йоркшире, должны были атаковать Суджу в Курской области. Об этом рассказал украинский перебежчик Валерий Федорович С. «После двух, максимум трех недель такой расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу», — рассказал перебежчик. Его слова передает РИА Новости. Украинская 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада расположена в Житомире. С 2014 года соединение участвовало в операциях в Донбассе, включая осаду Донецкого аэропорта в 2014 году и боевые действия в Дебальцево в 2015 году. Начиная с августа 2024 года, формирование принимает участие в операциях на территории Курской области. Сейчас в Курской области ВС РФ продолжают осуществлять давление на позиции Вооруженных сил Украины. Пока серьезных продвижений не наблюдается, поскольку украинские войска задействуют оставшиеся резервы в попытка сдержать активное наступление российской армии, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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