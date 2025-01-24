24 января 2025

США запретили украинцам въезжать в страну

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство США решило приостановить поток мигрантов в страну
Правительство США решило приостановить поток мигрантов в страну Фото:

Министерство внутренней безопасности США приняло решение о временной приостановке въезда в страну мигрантов, включая граждан Украины. Об этом стало известно из директивы высокопоставленного чиновника Службы гражданства и иммиграции США.

«Чиновники министерства внутренней безопасности распорядились приостановить ряд программ, позволяющих иммигрантам временно поселиться в Соединенных Штатах, включая ключевую инициативу, предоставляющую возможность въезда украинцам», — передает газета New York Times. В статье издание ссылается на высокопоставленного американского представителя иммиграционной службы. 

Отмечается, что решение касается множества программ, благодаря которым иммигранты могли приехать в США из Украины, Кубы, Гаити и Венесуэлы. При этом ранее была запущена программа «Uniting for Ukraine» (с англ. — «Объединяясь для Украины»), предоставляющая украинским беженцам право на работу в течение двух лет в Штатах.

Подобное решение следует за предыдущими инициативами американской администрации. Так, 23 января глава США Дональд Трамп ужесточил политику в отношении мигрантов, запретив проход через южную границу страны.

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Министерство внутренней безопасности США приняло решение о временной приостановке въезда в страну мигрантов, включая граждан Украины. Об этом стало известно из директивы высокопоставленного чиновника Службы гражданства и иммиграции США. «Чиновники министерства внутренней безопасности распорядились приостановить ряд программ, позволяющих иммигрантам временно поселиться в Соединенных Штатах, включая ключевую инициативу, предоставляющую возможность въезда украинцам», — передает газета New York Times. В статье издание ссылается на высокопоставленного американского представителя иммиграционной службы.  Отмечается, что решение касается множества программ, благодаря которым иммигранты могли приехать в США из Украины, Кубы, Гаити и Венесуэлы. При этом ранее была запущена программа «Uniting for Ukraine» (с англ. — «Объединяясь для Украины»), предоставляющая украинским беженцам право на работу в течение двух лет в Штатах. Подобное решение следует за предыдущими инициативами американской администрации. Так, 23 января глава США Дональд Трамп ужесточил политику в отношении мигрантов, запретив проход через южную границу страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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