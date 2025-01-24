Страны НАТО потратили на Украину почти 200 млрд долларов

Страны НАТО за последние три года профинансировали Украину на 191,2 млрд долларов, из которых более половины выделили США. Это следует из расчетов, сделанных на основе украинского Минфина, Кильского университета и открытых данных.
«32 страны, входящие в НАТО, с февраля 2022 года и по середину января текущего года предоставили Украине 191,2 миллиарда долларов», — подсчитало РИА Новости. По данным агентства, больше половины из этой суммы — стоимость вооружений (133,4 миллиарда).
Больше половины от общего объема помощи, или 103,8 млрд долларов, было предоставлено Соединенными Штатами. Эта страна стала крупнейшим поставщиком вооружения для Киева на сумму 68,9 млрд долларов.
Также Германия предоставила Украине помощь на сумму 17 млрд долларов, что составляет 8,9% от общей помощи, предоставленной странами НАТО. Великобритания внесла 14,8 млрд долларов, или 7,7% от общего финансирования. Все остальные государства альянса вместе предоставили 14,8 млрд долларов, что также составляет 7,7% от всей помощи НАТО.
Ранее Президент США Дональд Трамп принял решение уволить сотрудников, занимающихся украинскими вопросами. По словам депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, меры были приняты с целью прекращения связей с Киевом и проведения аудита, пишет телеканал «Царьград».
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