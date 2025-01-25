Shot: у известной актрисы Галины Польских обнаружили онкологию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Галина Польских сейчас находится дома и не планирует ложиться в больницу
Галина Польских сейчас находится дома и не планирует ложиться в больницу Фото:

У народной артистки РФ Галины Польских диагностирован рак почки. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«У известной советской актрисы Галины Польских обнаружили онкологию. Обследование выявило злокачественную опухоль в почке», — говорится в сообщении.

Актриса обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, после чего ей выдали направление на госпитализацию в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии. Тогда врачи выявили у нее злокачественное новообразование. Ранее Галина Польских также страдала от проблем с легкими, ей был поставлен диагноз пневмофиброз.

Сейчас актриса находится дома и пока не планирует ложиться в больницу. Ее менеджер заявила, что состояние Польских требует постоянного мониторинга и возможного дальнейшего лечения.

Галина Польских совершила свой актерский дебют в картине «Дикая собака динго». За свою карьеру она сыграла более 170 ролей, в том числе в таких известных фильмах, как «Я шагаю по Москве» и «Тени исчезают в полдень». В последние годы актриса активно участвовала в съемках российских мелодрам и сериалов, включая проекты «Елки-10», «У людей так бывает» и «Ева, рожай!».

UPD: Актриса Польских в беседе с NEWS.Ru опровергла слухи о своей госпитализации с онкологией почек. Она заявила, что у нее и правда были проблемы с почками, но не рак. Польских отметила, что на данный момент хорошо себя чувствует. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У народной артистки РФ Галины Польских диагностирован рак почки. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «У известной советской актрисы Галины Польских обнаружили онкологию. Обследование выявило злокачественную опухоль в почке», — говорится в сообщении. Актриса обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, после чего ей выдали направление на госпитализацию в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии. Тогда врачи выявили у нее злокачественное новообразование. Ранее Галина Польских также страдала от проблем с легкими, ей был поставлен диагноз пневмофиброз. Сейчас актриса находится дома и пока не планирует ложиться в больницу. Ее менеджер заявила, что состояние Польских требует постоянного мониторинга и возможного дальнейшего лечения. Галина Польских совершила свой актерский дебют в картине «Дикая собака динго». За свою карьеру она сыграла более 170 ролей, в том числе в таких известных фильмах, как «Я шагаю по Москве» и «Тени исчезают в полдень». В последние годы актриса активно участвовала в съемках российских мелодрам и сериалов, включая проекты «Елки-10», «У людей так бывает» и «Ева, рожай!». UPD: Актриса Польских в беседе с NEWS.Ru опровергла слухи о своей госпитализации с онкологией почек. Она заявила, что у нее и правда были проблемы с почками, но не рак. Польских отметила, что на данный момент хорошо себя чувствует. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...