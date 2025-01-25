Shot: у известной актрисы Галины Польских обнаружили онкологию

У народной артистки РФ Галины Польских диагностирован рак почки. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«У известной советской актрисы Галины Польских обнаружили онкологию. Обследование выявило злокачественную опухоль в почке», — говорится в сообщении.
Актриса обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, после чего ей выдали направление на госпитализацию в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии. Тогда врачи выявили у нее злокачественное новообразование. Ранее Галина Польских также страдала от проблем с легкими, ей был поставлен диагноз пневмофиброз.
Сейчас актриса находится дома и пока не планирует ложиться в больницу. Ее менеджер заявила, что состояние Польских требует постоянного мониторинга и возможного дальнейшего лечения.
Галина Польских совершила свой актерский дебют в картине «Дикая собака динго». За свою карьеру она сыграла более 170 ролей, в том числе в таких известных фильмах, как «Я шагаю по Москве» и «Тени исчезают в полдень». В последние годы актриса активно участвовала в съемках российских мелодрам и сериалов, включая проекты «Елки-10», «У людей так бывает» и «Ева, рожай!».
UPD: Актриса Польских в беседе с NEWS.Ru опровергла слухи о своей госпитализации с онкологией почек. Она заявила, что у нее и правда были проблемы с почками, но не рак. Польских отметила, что на данный момент хорошо себя чувствует.
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