Будет и магнитная буря 26 января: как подготовиться и что ожидать

В воскресенье 26 января вероятность магнитных бурь снизится до 26%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прогноз магнитной активности на 26 января
Прогноз магнитной активности на 26 января Фото:

Солнечная активность оказывает значительное влияние на магнитное поле Земли, вызывая магнитные бури разной интенсивности. Эти явления могут негативно сказываться на самочувствии метеочувствительных людей, вызывая головные боли, упадок сил и другие неприятные симптомы. Поэтому важно следить за прогнозами магнитных бурь и быть готовым к возможным последствиям. Подробнее о солнечной активности 26 января и о том, как она может повлиять на самочувствие, — в материале URA.RU.

Прогноз магнитной бури 26 января

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, 26 января 2025 года ожидается некоторое улучшение ситуации по сравнению с предыдущими днями. Вероятность магнитных бурь снизится до 26%, в то время как вероятность спокойной магнитосферы составит 39%.

Сила магнитной бури 26 января

Несмотря на относительное улучшение космической погоды, 26 января все же ожидается магнитная буря. По прогнозам специалистов, ее интенсивность будет умеренной и достигнет максимума в четыре балла по шкале Кр-индекса. В течение дня показатели будут держаться на уровне трех баллов по этой же шкале.

Шкала Кр и градация магнитных бурь

Шкала Кр используется для оценки интенсивности магнитных бурь. Она имеет значения от нуля до девяти, где ноль соответствует спокойному состоянию магнитосферы, а девять — чрезвычайно сильной магнитной буре. Бури с показателем Кр от пяти и выше считаются сильными и могут оказывать заметное влияние на самочувствие людей и работу техники.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Во время магнитных бурь у метеочувствительных людей могут возникать различные неприятные симптомы: головные боли, слабость, повышенная утомляемость, перепады артериального давления, боли в суставах и обострение хронических заболеваний. Если вы относитесь к группе риска, то в такие дни стоит особенно внимательно следить за своим здоровьем и по возможности избегать стрессов и перегрузок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солнечная активность оказывает значительное влияние на магнитное поле Земли, вызывая магнитные бури разной интенсивности. Эти явления могут негативно сказываться на самочувствии метеочувствительных людей, вызывая головные боли, упадок сил и другие неприятные симптомы. Поэтому важно следить за прогнозами магнитных бурь и быть готовым к возможным последствиям. Подробнее о солнечной активности 26 января и о том, как она может повлиять на самочувствие, — в материале URA.RU. Прогноз магнитной бури 26 января Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, 26 января 2025 года ожидается некоторое улучшение ситуации по сравнению с предыдущими днями. Вероятность магнитных бурь снизится до 26%, в то время как вероятность спокойной магнитосферы составит 39%. Сила магнитной бури 26 января Несмотря на относительное улучшение космической погоды, 26 января все же ожидается магнитная буря. По прогнозам специалистов, ее интенсивность будет умеренной и достигнет максимума в четыре балла по шкале Кр-индекса. В течение дня показатели будут держаться на уровне трех баллов по этой же шкале. Шкала Кр и градация магнитных бурь Шкала Кр используется для оценки интенсивности магнитных бурь. Она имеет значения от нуля до девяти, где ноль соответствует спокойному состоянию магнитосферы, а девять — чрезвычайно сильной магнитной буре. Бури с показателем Кр от пяти и выше считаются сильными и могут оказывать заметное влияние на самочувствие людей и работу техники. Влияние магнитных бурь на здоровье Во время магнитных бурь у метеочувствительных людей могут возникать различные неприятные симптомы: головные боли, слабость, повышенная утомляемость, перепады артериального давления, боли в суставах и обострение хронических заболеваний. Если вы относитесь к группе риска, то в такие дни стоит особенно внимательно следить за своим здоровьем и по возможности избегать стрессов и перегрузок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...