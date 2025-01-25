Будет и магнитная буря 26 января: как подготовиться и что ожидать

Солнечная активность оказывает значительное влияние на магнитное поле Земли, вызывая магнитные бури разной интенсивности. Эти явления могут негативно сказываться на самочувствии метеочувствительных людей, вызывая головные боли, упадок сил и другие неприятные симптомы. Поэтому важно следить за прогнозами магнитных бурь и быть готовым к возможным последствиям. Подробнее о солнечной активности 26 января и о том, как она может повлиять на самочувствие, — в материале URA.RU.
Прогноз магнитной бури 26 января
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, 26 января 2025 года ожидается некоторое улучшение ситуации по сравнению с предыдущими днями. Вероятность магнитных бурь снизится до 26%, в то время как вероятность спокойной магнитосферы составит 39%.
Сила магнитной бури 26 января
Несмотря на относительное улучшение космической погоды, 26 января все же ожидается магнитная буря. По прогнозам специалистов, ее интенсивность будет умеренной и достигнет максимума в четыре балла по шкале Кр-индекса. В течение дня показатели будут держаться на уровне трех баллов по этой же шкале.
Шкала Кр и градация магнитных бурь
Шкала Кр используется для оценки интенсивности магнитных бурь. Она имеет значения от нуля до девяти, где ноль соответствует спокойному состоянию магнитосферы, а девять — чрезвычайно сильной магнитной буре. Бури с показателем Кр от пяти и выше считаются сильными и могут оказывать заметное влияние на самочувствие людей и работу техники.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Во время магнитных бурь у метеочувствительных людей могут возникать различные неприятные симптомы: головные боли, слабость, повышенная утомляемость, перепады артериального давления, боли в суставах и обострение хронических заболеваний. Если вы относитесь к группе риска, то в такие дни стоит особенно внимательно следить за своим здоровьем и по возможности избегать стрессов и перегрузок.
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