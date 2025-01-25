В подполье заявили о мощных прилетах по складу дронов ВСУ и аэродрому

В Черкассах, Староконстантинове и пригороде Харькова зафиксированы атаки на военные объекты Вооруженных сил Украины, включая склады БПЛА и аэродром. Об этом сообщили в пророссийском подполье.
«Удары зафиксированы в Черкассах на Украине, один пришелся на военную часть, второй — в направлении аэропорта», — говорится в сообщении. Его слова приводит РИА Новости. Также в Староконстантинове был атакован военный аэродром, а в пригороде Харькова произошла атака на склад дронов и позиции ВСУ.
Ранее российские дроны атаковали в Киеве объекты военной логистики, включая складские помещения ВС Украины. Атаки также затронули другие регионы, такие как Борщаговка, Васильков, Голосеевский район, Иванков, Черкасская и Харьковская области, где пострадали аэродромы, топливные хранилища и военная техника. В Харьковской области были повреждены топливные цистерны, а в Купянске разрушено несколько единиц техники и нанесено поражение личному составу ВСУ. Кроме того, в Сумской области была объявлена воздушная тревога.
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