Муж бывшей невесты Тимати задолжал налоговой 1,7 млн рублей

Супруг известной певицы Алексы (Александры Чвиковой), фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, имеет задолженность перед налоговой службой в размере 1,7 миллиона рублей. Ранее Алекса находилась в романтических отношениях с российским рэпером Тимати. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«До этого блогер [Вячеслав Дайчев] повесил долги по ИП на собственную мать. Теперь не заплатил 1,7 млн налогов и накатал штрафов на 50 тысяч рублей», — передает telegram-канал. Там также отмечается, что в прошлом году бизнесмен Умар Джабраилов предоставил мужу Алексы доступ к своему банковскому счету. По утверждению Джабраилова, Дайчев украл у него деньги на сумму 1,5 миллиона рублей.
Чвикова на протяжении пяти лет состоит в отношениях с Дайчевым. Совместно они воспитывают дочь, активно продвигают здоровый образ жизни. В социальных сетях пара демонстрирует дорогие покупки и путешествия. Также недавно Дайчев открыл благотворительный фонд, направленный на помощь людям, страдающим от онкологических заболеваний.
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