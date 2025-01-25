В Беларуси перед выборами перестал работать интернет

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Проблемы с интернетом заметили по всей Беларуси
Проблемы с интернетом заметили по всей Беларуси Фото:

В преддверии президентских выборов в Беларуси пользователи столкнулись с проблемами доступа к интернету и перебоями в работе VPN-сервисов. Об этом сообщает издание «Зеркало», отмечая, что нарушения начались около 10 утра по минскому времени и затронули все области страны.

«Похоже на выборочную блокировку серверов, а не общую фильтрацию VPN-трафика. Но учитывая текущие события, я не исключаю, что со временем блокировка может распространиться и на другие популярные сервисы», — предположил один из читателей издания.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января. Президент республики Александр Лукашенко пригрозил «отключить вообще» интернет, как это было в 2020 году, пишет «Национальная служба новостей».

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В преддверии президентских выборов в Беларуси пользователи столкнулись с проблемами доступа к интернету и перебоями в работе VPN-сервисов. Об этом сообщает издание «Зеркало», отмечая, что нарушения начались около 10 утра по минскому времени и затронули все области страны. «Похоже на выборочную блокировку серверов, а не общую фильтрацию VPN-трафика. Но учитывая текущие события, я не исключаю, что со временем блокировка может распространиться и на другие популярные сервисы», — предположил один из читателей издания. Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января. Президент республики Александр Лукашенко пригрозил «отключить вообще» интернет, как это было в 2020 году, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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