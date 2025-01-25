В преддверии президентских выборов в Беларуси пользователи столкнулись с проблемами доступа к интернету и перебоями в работе VPN-сервисов. Об этом сообщает издание «Зеркало», отмечая, что нарушения начались около 10 утра по минскому времени и затронули все области страны.
«Похоже на выборочную блокировку серверов, а не общую фильтрацию VPN-трафика. Но учитывая текущие события, я не исключаю, что со временем блокировка может распространиться и на другие популярные сервисы», — предположил один из читателей издания.
Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января. Президент республики Александр Лукашенко пригрозил «отключить вообще» интернет, как это было в 2020 году, пишет «Национальная служба новостей».
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